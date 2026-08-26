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Domy na sprzedaż w Polis Chrysochous, Cypr

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Polis
17
55 obiektów total found
Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: osobna willa, w budowieTa piękna willa jednoosobowa w budowie oferuje przestron…
$566 541
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Dom 4 pokoi w Polis, Cypr
Dom 4 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
OFERTA SZCZEGÓLNA DO KOŃCA AUGUST 2026 Brak podatku VAT Najcenniejsze i najspokojniejsze wi…
$1,59M
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 3
Oszałamiająca willa z 3 sypialniami i 3 łazienkami, znajduje się w ekskluzywnym kompleksie f…
$542 060
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w cichej i niezakłóconej okolicy, oferuje wspaniałe widoki na miasto Polis, rozciąg…
$215 658
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Dom 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż 3 sypialnie w Pafos, Prodromi okolicy. Projekt znajduje się w cichej, niezepsute…
$289 362
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 4 pokoi w Polis, Cypr
Dom 4 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
OFERTA SZCZEGÓLNA DO KOŃCA AUGUST 2026 Brak podatku VAT Najcenniejsze i najspokojniejsze wi…
$1,59M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający offplan oddzielny dom położony w spokojnej okolicy Polis Chry…
$566 541
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Szeregowiec w Polis Chrysochous, Cypr
Szeregowiec
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Ten ready-to-move- w 3-pokojowym domu jest przeznaczony do funkcjonalnego i komfortowego życ…
$303 393
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Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
3- Wille sypialne - Rafinowana przestrzeń nad morzem Zaprojektowane dla większych rodzin lub…
$954 894
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Cobalt Heights - Nowoczesna sypialnia w Polis, CyprCobalt Heights to pożądana miejscowość w …
$410 861
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ten wspaniały sąsiadujący dom willi oferuje komfortowe zakwaterowanie z 3 sypia…
$291 177
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa w budowie oferuje komfortowe życie z nowoczesnymi rozwiązaniami. Przestronna powierzch…
$566 541
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta piękna willa oferuje komfortowe życie w spokojnej okolicy Polis. Willa ma po…
$467 097
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Cobalt Heights - Nowoczesna sypialnia w Polis, CyprCobalt Heights to pożądana kamienica poło…
$357 733
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Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż: Ten nowoczesny, klucz gotowy bungalow w pięknej Polis Chrysochous oferuje dosko…
$403 313
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta opuszczona willa w budowie oferuje nowoczesne zakwaterowanie na przestronnej…
$652 804
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta znakomita willa jednoosobowa zgodnie z planem oferuje nowoczesne zakwaterowa…
$751 890
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten wysokiej jakości projekt oferuje jeden, dwa i trzy apartamenty sypialne, luksusowe penth…
$535 066
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta znakomita willa jednoosobowa zgodnie z planem oferuje nowoczesne zakwaterowa…
$964 177
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 24 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$615 480
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 184 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 31 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$653 163
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Powierzchnia 131 m²
Cobalt Heights - trzypokojowa willa w Polis, CyprCobalt Heights jest prestiżową nieruchomośc…
$541 912
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Dom 2 pokoi w Polis, Cypr
Dom 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
$214 128
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Dom 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż 2 sypialnie w Pafos, Prodromi okolicy. Projekt znajduje się w cichej, niezepsute…
$214 128
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Dom 4 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 456 m²
3 + 1 Sypialnia Villa - rafinacja nad morzem Trzy sypialnie wille w Akamas Bay ucieleśniają …
$1,61M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
4 Sypialnia Villa - Rafinowana przestrzeń, prywatność i komfort śródziemnomorski Ta przestro…
$585 668
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Agencja
VIDI GROUP
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Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż: Ten nowoczesny, klucz gotowy bungalow w pięknej Polis Chrysochous oferuje dosko…
$403 313
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Dom 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Jest to bardzo wysublimowana nieruchomość w Polis, na Cyprze, znana ze swojego niezepsutego …
$408 887
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Agencja
International Property Alerts
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 438 m²
Agnades Village – Villa No. 1, Coastal Countryside Living in Polis A beautiful 3-bedroom …
$494 000
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Dom 5 pokojów w Polis, Cypr
Dom 5 pokojów
Polis, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 477 m²
Five-Bedroom Villa - Pinacle of Seafront Prestige Pięciopokojowe wille stoją jako klejnot ko…
$2,49M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский

Typy nieruchomości w Polis Chrysochous.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Polis Chrysochous, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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