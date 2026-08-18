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Domy na sprzedaż w Protaras, Cypr

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wille
117
160 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$761,686
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VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$796,308
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
4-Sypialnia Villa Willa z czterema sypialniami oferuje przestronny i starannie zaprojektowan…
$767,456
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$807,849
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$773,227
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa znajduje się w prestiżowej strefie przybrzeżnej w samym sercu Protary. Will…
$755,172
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TekceTekce
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 168 m²
Opis przedmiotu: Aurora Villas to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z czterech l…
$759,359
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Projekt znajduje się w popularnym obszarze Pernera, między Kapparis i centrum kurortu turyst…
$690,572
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowe wybrzeże w Pernerze 3 Sypialnia Villa w południe-po Pernera obszarze Protaras, te…
$636,077
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Kosmopolityczna plaża kurort Protaras jest gospodarzem najnowszego ekskluzywnego projektu. P…
$656,338
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Dom 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z czterech luksusowych 4-pokojowych willi w Pe…
$741,867
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$744,514
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$731,953
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Boutique mieszkalny rozwój położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów przybrzeżnych…
$758,036
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzy sypialnie oddzielona willa ustawiona na prywatnej działce o powierzchni 368 m2 w ramach…
$744,952
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$736,521
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$747,940
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj tę luksusową willę z 5 sypialniami położoną zaledwie 500 metrów od plaży i malowniczy…
$880,824
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
For sale: exclusive 5-bedroom villas at Alaya Eco Friendly Residence, Cyprus. Set next to…
$1,73M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 168 m²
Opis przedmiotu: Aurora Villas to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z czterech l…
$742,230
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 374 m²
Wyjątkowa willa z 4 sypialniami - część ekskluzywnej kolekcji 12 luksusowych willi w Protara…
$2,22M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Paralimni, Cypr
Dom 5 pokojów
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 248 m²
Oddzielony luksusowy dom z pięciosypialnią w Protaras - dzielnicy Famagusta, z 248 sq.m. pok…
$2,72M
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Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Wyjątkowa enklawa 12 luksusowych domów w sercu Protaras - Pernera. Te wille zachwycają się n…
$665,393
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w spokojnej strefie przybrzeżnej Ayia Triada, zaledwie kilka minut od Paralimni mar…
$718,069
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten nowoczesny dom w fazie planowania jest idealnie położony w bardzo wysublimowanym obszarz…
$756,985
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Dom 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Wyśmienity projekt 10 ekskluzywnych willi na obrzeżach Protaras, Cypr oferuje niesamowite wi…
$1,09M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nowoczesna, wybudowana willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Protary, oferując wyjąt…
$678,883
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Położony w prestiżowej strefie przybrzeżnej Ayia Triada, ta oddzielona willa oferuje ciche ż…
$882,872
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$727,386
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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