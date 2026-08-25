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Domy na sprzedaż w Tsada, Cypr

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wille
66
bliźniaki
3
75 obiektów total found
Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Luksusowe wille zagnieżdżone na wzgórzach nad Pafos, obok uroczej tradycyjnej wioski, oferuj…
$1,57M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta wspaniała willa oferuje luksusowe życie w prestiżowej okolicy Mintis Hills -…
$1,40M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Dahlia Charm - ekskluzywne wille w Pafos, CyprDahlia Charm płynnie łączy w sobie idealną lok…
$1,60M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 389 m²
Ten wspaniały 3 Sypialnia House szczyci się spektakularną lokalizacją w pięknych wzgórzach w…
$1,81M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż: Ta prywatna willa w budowie oferuje nowoczesne zakwaterowanie w pięknej okolicy…
$2,16M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Elegancja lawendy - eko-świadomość Luksusowe rezydencje w Pafos, CyprLavender Elegance jest …
$371 824
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Rezydencja Callisto jest nowoczesną odą do światła. Podwójny aspekt składania drzwi tworzą b…
$2,56M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Purple Bliss - ekskluzywna 5-sypialna willa w Pafos, CyprPurple Bliss jest oszałamiającą wil…
$2,35M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 263 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się imponująca willa w przytulnej okolicy Tsady. Willa oferuje przestro…
$1,10M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Dodatkowy opis: Ten luksusowy obiekt położony jest w chronionym krajobrazie naturalnym, któr…
$2,65M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Luksusowe wille z morzem panoramicznym i wiejskim Widoki Odkryj ekskluzywną kolekcję luksus…
$1,35M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Willa znajduje się na najwyższym miejscu i ma niesamowity widok. Dostęp przez cieniowany pry…
$1,44M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż zgodnie z planem: ta nowoczesna willa w Tsadzie oferuje komfortowe i stylowe życ…
$2,31M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Purple Bliss - ekskluzywna 5-sypialna willa w Pafos, CyprPurple Bliss jest oszałamiającą wil…
$1,48M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Dodatkowy opis: Ten luksusowy obiekt położony jest w chronionym krajobrazie naturalnym, któr…
$2,65M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Cleone rezydencja posiada tradycyjny układ oferuje parter salon z oddzielną kuchnią i sypial…
$2,59M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta znakomita rezydencja jednopoziomowa uchwyciła ponadczasowy urok życia, łącząc nowoczesną …
$1,69M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta znakomita rezydencja jednopoziomowa uchwyciła ponadczasowy urok życia, łącząc nowoczesną …
$1,43M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ta dobrze prezentowana willa z czterema sypialniami znajduje się w południowej - po wzgórzu …
$908 596
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta znakomita rezydencja jednopoziomowa uchwyciła ponadczasowy urok życia, łącząc nowoczesną …
$1,41M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Willa znajduje się na najwyższym miejscu i ma niesamowity widok. Dostęp przez cieniowany pry…
$1,50M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Tsada, Cypr
Dom 3 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż jest uroczy dom jednoosobowy położony w spokojnej i malowniczej miejscowości Tsa…
$377 745
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż: Ta elegancka willa w budowie oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego komfortu…
$1,33M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 343 m²
Ten wspaniały 3 Sypialnia House szczyci się spektakularną lokalizacją w pięknych wzgórzach w…
$1,85M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ten oszałamiający dom na projekcie oferuje przestronne życie o wewnętrznej powi…
$1,46M
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Dom 4 pokoi w Tsada, Cypr
Dom 4 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż jest luksus, oddzielny dom z niezakłóconym widokiem na morze i prywatny basen po…
$897 513
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Z dużymi, open- plan przestrzeni i kuchni, która otwiera się na duże patio i zewnętrznej prz…
$2,58M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Dramatyczne wejście all-glass wita do Harmonii, dom ułożony wokół uderzającego basenu. Elega…
$2,42M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 243 m²
Ta wyjątkowa willa mieści się w jednym z najbardziej prestiżowych i spokojnych obszarów mies…
$2,66M
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Willa znajduje się na najwyższym miejscu i ma niesamowity widok. Dostęp przez cieniowany pry…
$1,59M
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Agencja
VIDI GROUP
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Parametry nieruchomości w Tsada, Cypr

z Ogród
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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