Domy na sprzedaż w Prodromos, Cypr

4 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Dom 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Unikalny skarb architektoniczny w doskonałej lokalizacji w miejscowości powiat Limassol Prod…
$3,39M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Dom 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Unikalny skarb architektoniczny w doskonałej lokalizacji w miejscowości powiat Limassol Prod…
$3,17M
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Prodromos, Cypr
Dom 2 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Unikalny skarb architektoniczny w doskonałej lokalizacji w miejscowości powiat Limassol Prod…
$3,02M
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Willa w Prodromos, Cypr
Willa
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
W spokojnej górskiej wiosce Prodromos, ta wspaniała willa z dwoma sypialniami oferuje spokoj…
$536,287
Zostaw prośbę
