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Domy na sprzedaż w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

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wille
14
73 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 6 pokojów
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Prezentujemy ten piękny 6 sypialnie dom w dzielnicy turystycznej Pyrgos, w odległości spacer…
$1,06M
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VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 318 m²
Ta 3-pokojowa willa znajduje się w pobliżu wszystkich udogodnień i z łatwym dostępem do Lima…
$1,40M
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Maisonette 3 sypialnie znajduje się w Pyrgos, Limassol. Główne cechy Powierzchnia kryta 128…
$424,453
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$8,04M
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VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 381 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,71M
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VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Dom 4 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Piękna 3 + 1 sypialnia Villa w dzielnicy turystycznej Pyrgos, w odległości spaceru od plaży,…
$1,45M
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VIDI GROUP
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TekceTekce
Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda? 4 + 1 sypialnie i basen na du? ej dzia? ce w Pyrgos.Dom znajduje się na dzia…
$1,82M
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Dom 5 pokojów w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 5 pokojów
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Pyrgos, Limassol działka 650- 700m2, dom 250- 300 m2 5 sypialni, 3 łazienki, oddzielne pra…
$856,000
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VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 404 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,78M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Dom 2 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulna dwupokojowa mała kamienica jest dostępna na sprzedaż w zamkniętym kompleksie miesz…
$801,886
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John Taylor Cyprus
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Willa w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Willa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w budowie z nowoczesnym układem, znajduje się w prestiżowej okolicy Amathu…
$815,660
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Willa w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Willa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 406 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta nowoczesna, oddzielna willa oferuje 406 m2 luksusowej przestrzeni wnętrza. D…
$5,07M
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 401 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,77M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 470 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$4,85M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 410 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$4,19M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 349 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,26M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
Ta elegancka willa z trzema sypialniami znajduje się w dzielnicy mieszkalnej Pyrgos, Limasso…
$917,560
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VIDI GROUP
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Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: nowoczesna zablokowana willa, w budowie, położona w malowniczej okolicy Pyrgos.…
$547,889
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 381 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,71M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 343 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,95M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Luksusowa willa z sześciosypialnią o powierzchni ok. 400 m ², położona na rozległej, pięknie…
$1,56M
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VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,37M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$6,39M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 381 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,57M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 6 pokojów w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Dom 6 pokojów
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Powierzchnia 748 m²
Liczba kondygnacji 3
Położona bezpośrednio nad brzegiem morza w Limassol, ta kultowa inwestycja przy plaży uosabi…
$14,29M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Trzypokojowy dom w Pyrgos, Limassol, zbudowany w 2012 roku i oferowany w stanie odsprzedaży.…
$441,240
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 473 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,65M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Dom 5 pokojów
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Luksusowa willa z 5 sypialniami na sprzedaż lub wynajem w Pyrgos, Limassol. Położony w pobli…
$3,78M
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Dom 4 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 4 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 184 m²
Oddzielona willa w obszarze turystycznym Pirgos, Limassol. Główne cechy Powierzchnia kryta …
$1,56M
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,94M
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Agencja
VIDI GROUP
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr

z Ogród
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
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