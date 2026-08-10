Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Peyia
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Peyia, Cypr

;
wille
309
bungalow
3
szeregowcy
4
528 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
3- Sypialnia Residence Rezydencja trzypokojowa jest idealna dla rodzin, które cenią sobie pr…
$1,06M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 5 pokojów w Peyia, Cypr
Dom 5 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 306 m²
Wyjątkowa willa z pięcioma sypialniami rozmieszczona na dwóch piętrach w prestiżowej dzielni…
$2,31M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
4 sypialnia Willa w jaskiniach morskich Odkryj współczesne życie na wybrzeżu, ekskluzywną k…
$1,42M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nowoczesny projekt willi jednoosobowej o wewnętrznej powierzchni 150 m2, po…
$525,915
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Peyia, Cypr
Dom 6 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 237 m²
Na wzniesionych wzgórzach południowej wioski Peyia, ten naprawdę ekskluzywny rozwój oferuje …
$890,482
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 384 m²
3 Sypialnia Villa - Współczesna nadbrzeżna elegancja z panoramicznymi widokiem na morze Intr…
$1,26M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Odkryj wyrafinowaną kolekcję 3-pokojowych willi w malowniczych wzgórzach Pegeia, jednej z na…
$494,341
Zostaw prośbę
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 197 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Villa Peyia - podniesiona pozycja z widokiem na morze panoramiczne Ta…
$1,38M
Zostaw prośbę
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa, położona w malowniczej okolicy Peia,…
$444,106
Zostaw prośbę
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający offplan oddzielona willa w Pegeia, oferując wyjątkową okazję …
$663,810
Zostaw prośbę
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Willa w budowie, typ podwójny, w prestiżowej dzielnicy Peia, Peia. Ten stylowy …
$483,774
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Peyia, Cypr
Dom 6 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 237 m²
Grand Mediterranean Elegance - 6- Sypialnia Villa w Peyia Hills Ta wyjątkowa willa z sześcio…
$890,549
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 4 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Cztery willa sypialna w pretious Coral Bay. Po wejściu do willi spotkasz się z otwartym plan…
$2,01M
Zostaw prośbę
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Doświadcz Pinnacle of Mediterranean Living at Dragon House. Dragon House jest czymś więcej n…
$1,92M
Zostaw prośbę
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Opis przedmiotu: Viewpoint Hills Villa No. 1274 to nowoczesny stan luksusu 3 sypialnie willi…
$1,06M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
3- Sypialnia Villa - Peyia, Pafos Ta elegancka willa z trzema sypialniami znajduje się w ma…
$559,448
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 211 m²
Opis przedmiotu: Viewpoint Hills Villa No. 1256 jest nowoczesnym stanem luksusu 3 sypialnie …
$1,12M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Ten rozwój przybrzeżny oferuje kolekcję luksusowych willi oddzielonych w nieskazitelnej nadm…
$1,09M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
Projekt znajduje się na wzgórzu w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w Pafos. Ten luks…
$1,40M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 4 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 273 m²
Wspaniała willa z czterema sypialniami znajduje się w samym sercu Coral Bay, idealny dla tyc…
$2,21M
Zostaw prośbę
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta wspaniała willa na projekcie oferuje luksusowe życie w jednym z najbardziej …
$1,88M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piękny dom z trzema sypialniami dostępny na sprzedaż w dzielnicy Kamares w Pegii, Pafos
$885,349
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Położony zaledwie 150 metrów od spokojnych wybrzeży Corallia Bay, ta luksusowa willa z trzem…
$1,14M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 326 m²
Purple Bliss - ekskluzywna willa w Pafos, CyprPurple Bliss jest wyrafinowaną willą z 4 sypia…
$2,29M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Peyia, Cypr
Dom 6 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Grand Mediterranean Elegance - 6- Sypialnia Villa w Peyia Hills Ta wyjątkowa willa z sześcio…
$907,675
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 506 m²
Na sprzedaż: Ta nowoczesna willa oferuje 506 m2 przemyślanej przestrzeni wewnętrznej, zapewn…
$2,88M
Zostaw prośbę
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Na sprzedaż (off- plan) 4 sypialnia nowoczesna willa w Pegeia, Pafos. Znajduje się na wzgórz…
$1,57M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
3 sypialnie, 2 łazienki. Super lokalizacja z widokiem na morze, Pafos (początek Peyia, 2 mi…
$1,15M
Zostaw prośbę
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 481 m²
Ta wspaniała, nowoczesna willa znajduje się w ekskluzywnej i spokojnej miejscowości na wzgór…
$2,05M
Zostaw prośbę
Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Obiekt znajduje się w wysokiej jakości projekt społeczności zaprojektowany przez najwyższego…
$1,12M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się