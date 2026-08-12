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Domy w górach na sprzedaż w Cypr

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Pafos
386
Larnaka
70
Peyia
519
Ajia Napa
109
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65 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Dom 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Dom 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Odkryj wyrafinowane śródziemnomorskie życie z tej prestiżowej 3 + 1 sypialni luksusowej will…
$2,13M
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Dom 5 pokojów w Armou, Cypr
Dom 5 pokojów
Armou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający dom jednoosobowy położony w spokojnej wiosce Armou. Ten przes…
$865,839
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Kokkinos Villas Położone w spokojnej okolicy, zaledwie 5 minut jazdy samochodem od piaszc…
$543,338
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa 6 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$909,376
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Dom 3 pokoi w Pano Platres, Cypr
Dom 3 pokoi
Pano Platres, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Platres jest cudownie popularnym kurortem górskim od czasu, gdy Brytyjczycy zaczęli cieszyć …
$653,367
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ten wybitny obiekt został zbudowany do bardzo wysokich specyfikacji i oferuje prywatność, mo…
$6,88M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 837 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Ayios Tychonas, tuż przy autostradzie i przy we…
$4,51M
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Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Prezentacja oszałamiającego off- plan 2-pokojowe kamienicy w prestiżowym Berengaria Hotel De…
$2,61M
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Dom 5 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 5 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 211 m²
Historyczne Stone Residence z wieloosobowym mieszkaniem I 5 Sypialnie 124; 5 Kąpieliska Biżu…
$1,52M
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Bungalow w Kallepeia, Cypr
Bungalow
Kallepeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Przytulny 3-Sypialnia Semi-Oddzielony Bungalow w Kallepia Village Położony w …
$195,827
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Willa w Moniatis, Cypr
Willa
Moniatis, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 905 m²
Luksusowa 6 sypialna willa na sprzedaż w Moniatis, Limassol, ustawiona na 3,861 m ² ziemi kr…
$4,62M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Prezentacja oszałamiającego off- plan 2-pokojowe kamienicy w prestiżowym Berengaria Hotel De…
$2,61M
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Bungalow w Tala, Cypr
Bungalow
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż: Ten uroczy bungalow odsprzedaży oferuje komfortowe życie w samym sercu Tali. Te…
$377,962
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Dom 4 pokoi w Pano Platres, Cypr
Dom 4 pokoi
Pano Platres, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Platres jest cudownie popularnym kurortem górskim od czasu, gdy Brytyjczycy zaczęli cieszyć …
$811,235
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny i przestronny dom, położony na spokojnym miejscu z przyr…
$2,63M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Przedstawiamy wspaniały 2-pokojowy dom w ekskluzywnym Berengaria Hotel Development, położony…
$3,01M
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Dom 3 pokoi w Pano Platres, Cypr
Dom 3 pokoi
Pano Platres, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Platres jest cudownie popularnym kurortem górskim od czasu, gdy Brytyjczycy zaczęli cieszyć …
$653,367
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Odkryj niepowtarzalną okazję do posiadania nowoczesnej kamienicy z dwoma sypialniami w samym…
$2,61M
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Dom 6 pokojów w Limassol, Cypr
Dom 6 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Luksusowa willa w Agia Fila, jednym z najlepszych obszarów Limassol z widokiem na góry i mor…
$1,54M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 837 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Ayios Tychonas, tuż przy autostradzie i przy we…
$4,51M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 226 m²
Przedstawiamy wspaniały 2-pokojowy dom w prestiżowym Berengaria Hotel Development, położony …
$2,56M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Prezentacja ekskluzywnego off- plan 2-pokojowe kamienicy w prestiżowym Berengaria Hotel rozw…
$2,57M
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Bliźniak 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Na sprzedaż jest przestronny off- plan duplex znajduje się w spokojnej okolicy Prodromos. Ta…
$4,83M
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Dom 6 pokojów w Peyia, Cypr
Dom 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$892,218
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Dom 4 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
Dom 4 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Ten piękny dom z 4 sypialniami położony w spokojnej i wzniesionej miejscowości Souni, Limass…
$801,430
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Bliźniak 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Na sprzedaż jest przestronny off- plan duplex znajduje się w spokojnej okolicy Prodromos. Ta…
$4,83M
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Dom 2 pokoi w Mandria, Cypr
Dom 2 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Odkryj spokojną wioskę mieszkającą w tym uroczym domu z dwoma sypialniami, idealnie usytuowa…
$289,826
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Willa w Fyti, Cypr
Willa
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 280 m²
Gotowi do wejścia. Overlooking Akamas & Latchi zatoka i powyżej równiny zapewnia swoje pogl…
$1,37M
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Typy nieruchomości w Cypr.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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