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Domy na sprzedaż w Koinoteta Kissonergas, Cypr

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wille
69
117 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Kissonerga, Cypr
Dom 7 pokojów
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 730 m²
Specjalnie zaprojektowana willa, zbudowana zgodnie z najwyższymi standardami, gwarantująca m…
$6,14M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest oszałamiająca willa na projekt, położony w cichej okolicy Kissonerga. Ten n…
$1,41M
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Dom 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Dom 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Nowoczesny 4-Sypialnia Villa z widokiem na morze w Kissonerga Ta nowoczesna willa (wybudowa…
$2,29M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Dom 5 pokojów w Kissonerga, Cypr
Dom 5 pokojów
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Pięć sypialni umeblowane drugiej linii do willi morskiej, z widokiem na morze, w unikalnym n…
$2,12M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Maris Verde Villas - Elegant Luxury Villas na wybrzeżu CypruMaris Verde Villas oferuje nowy …
$827,626
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TekceTekce
Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 245 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,58M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 447 m²
Luksusowa 5-pokojowa willa nad morzem w Pafos z prywatnym ogrodem i basenem. Ta willa znajdu…
$3,92M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Doświadcz nowoczesnego życia przybrzeżnego w kol…
$541,139
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Dom 7 pokojów w Kissonerga, Cypr
Dom 7 pokojów
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 377 m²
7-Sypialnia Villa - Pinnacle luksusowego życia w Pafos Ta 7-pokojowa willa stoi jako arcydzi…
$2,02M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 7 pokojów w Kissonerga, Cypr
Dom 7 pokojów
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 470 m²
7-Sypialnia Villa - Pinnacle luksusowego życia w Pafos Ta 7-pokojowa willa stoi jako arcydzi…
$2,25M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Dom 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 279 m²
Nowoczesny projekt mieszkalny zlokalizowany w Kissonerga obszarze Pafos. Położony w pożądany…
$1,38M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: willa oddzielona na pierwszej linii morza w Kissonerg, południowo-po przybrzeżn…
$2,10M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Maris Verde Villas - Luksusowe Wybrzeże życia na CyprzeMaris Verde Villas oferuje luksusowy …
$899,645
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$555,791
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Odkryj ekskluzywną kolekcję nowoczesnych domów j…
$541,139
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
For sale: Modern four-bedroom residence in Olivia III, Paphos. This spacious home offers com…
$680,626
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Maris Verde Villas - Redefiniowanie luksusu na wybrzeżach CypruMaris Verde Villas redefiniuj…
$827,626
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Dom 5 pokojów w Kissonerga, Cypr
Dom 5 pokojów
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 537 m²
Wybitna 5 sypialnia nowoczesna willa na granicy Kissonerga i Peyia z fantastycznym widokiem …
$4,49M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Doskonale położony w miejscowości Kissonerga między Pafos i słynnej plaży Coral Bay. W pobli…
$1,06M
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Dom 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Dom 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Nowoczesny projekt mieszkalny zlokalizowany w Kissonerga obszarze Pafos. Położony w pożądany…
$813,978
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Dom 8 pokojów w Kissonerga, Cypr
Dom 8 pokojów
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 990 m²
8- Sypialnia Villa - Ultimate Beachfront Masterpiece Willa z 8 sypialniami jest klejnotem ko…
$6,68M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This elegant resid…
$843,741
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Odkryj doskonałą kolekcję nowoczesnych rezydencj…
$541,139
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Dom 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Dom 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Exclusive development set in the sought- after Hillside of Kissonerga, Pafos. Projekt składa…
$1,23M
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Dom 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Dom 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Nowoczesny widok na morze Villa w Dolnym Chloraka Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej Lo…
$919,070
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Dom 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Dom 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
2 Sypialnia Townhouse. Położony wzdłuż malowniczej linii brzegowej Kissonerga, Pafos. Resor…
$634,225
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Przedstawiamy ekskluzywny rozwój pięknie zaproje…
$539,249
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$549,527
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 411 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż jest w pełni gotowy do obsadzenia oddzielną willę, reprezentującą luksusowe zakw…
$4,06M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Kissonergas, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
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z Widok na morze
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