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Domy na sprzedaż w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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wille
20
91 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 251 m²
Piętro 1
Imponująca willa z trzema sypialniami w ramach ekskluzywnej nowej zabudowy mieszkalnej w poł…
$456,692
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Dom 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
• 187 m2 powierzchni pokrytej na powierzchni 1338 m2 • Zakryte i nieprzykryte Verandas: 130m…
$754,955
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Dom 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
Piękny dom z 4 sypialniami 187m2 w Pareklizji, zaledwie kilka minut od centrum miasta. Dom p…
$969,826
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Willa w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Willa
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 840 m²
Odkryj wyjątkową luksusową willę na sprzedaż w bardzo południowej części parekklizji, Limass…
$4,36M
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Dom 6 pokojów w Parekklisia, Cypr
Dom 6 pokojów
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 125 m²
Luksusowa 6 sypialna willa z fantastycznym widokiem na morze znajduje się w obszarze Parekli…
$4,66M
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Kompleks mieszkalny 22 domów w Parekklizji, bardzo popularnej części Limassol. Ten high-end …
$547,476
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny i przestronny dom, położony na spokojnym miejscu z przyr…
$2,63M
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Dom 5 pokojów w Parekklisia, Cypr
Dom 5 pokojów
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
5- Sypialnia Luxury Villa 5-pokojowe wille stanowią szczyt luksusu w ramach rozwoju, oferują…
$2,15M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 239 m²
Unikalny 4-Sypialnia Villa w Pareklisia, Limassol. Ta wyjątkowa willa jest częścią ekskluzyw…
$914,052
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Piętro 1
Imponująca willa z trzema sypialniami w ramach ekskluzywnej nowej zabudowy mieszkalnej w poł…
$502,323
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
Piętro 1
Imponująca willa z trzema sypialniami w ramach ekskluzywnej nowej zabudowy mieszkalnej w poł…
$479,490
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
Położony w bardzo pożądanym obszarze Parekklisia, ta nowiutka 3-pokojowa maisonette oferuje …
$449,374
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Dom 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
2- Sypialnia Maisonette - Stylowe życie z prywatną przestrzenią na zewnątrz w Parekklisia T…
$395,945
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Brand- nowy trzypokojowy dom częściowo oddzielony obecnie w budowie w popularnej miejscowośc…
$428,149
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Dom 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 870 m²
Stylowy dom jednoosobowy na powierzchni 1600 m ² z 270 m ² pokrytej powierzchni mieszkalnej.…
$3,07M
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Nowoczesna wielorodzinna, strzeżona społeczność mieszkalna, położona w samym sercu Parekkliz…
$455,851
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Dom 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Ten nowoczesny 2-pokojowy dom w nowym pięknym, otoczonym kompleksem znajduje się w centrum d…
$341,855
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Dom 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Piętro 3
Ten wspaniały dom z 4 sypialniami w Parekklisha, Limassol, oferuje zapierające dech w piersi…
$1,39M
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
3-Sypialnia willa w Pareklishia, Limassol. Główne cechy 3 Przestronne sypialnie Inteligentn…
$731,888
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Luksusowy dom na sprzeda ¿w Parekklisia w Limassol. Znajduje się w doskonałej i cichej lokal…
$944,372
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Dom 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Kompleks mieszkalny w Parekklizji, bardzo popularnej części Limassol. Ten high-end projekt, …
$422,175
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Dom 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 420 m²
Nowy nowoczesny kompleks willi w Paraklesji, z zapierającym dech w piersiach widokiem na mor…
$2,18M
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Pierwsza lokalizacja Położony w pierwszej, nowo rozwiniętej i spokojnej okolicy. Cechy wła…
$917,923
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Dom 5 pokojów w Parekklisia, Cypr
Dom 5 pokojów
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Duży dom z basenem w pięknym ogrodzie 5000 metrów kwadratowych. Położony w pięknej okolicy w…
$2,83M
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Dom 1 pokój w Parekklisia, Cypr
Dom 1 pokój
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
1-Sypialnia Maisonette - Nowoczesny komfort w prywatnej społeczności Gated, Parekklisia, Lim…
$261,214
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VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 4 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 211 m²
Harmonijny Mieszanka Nowoczesnego Życia w Limassol Krok do świata, w którym elegancja spełni…
$921,539
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Dom 5 pokojów w Parekklisia, Cypr
Dom 5 pokojów
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Przestronny 5-pokojowa willa w Parekklissia, Limassol, oferuje komfort, prywatność i nowocze…
$898,743
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Dom 5 pokojów w Parekklisia, Cypr
Dom 5 pokojów
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Na sprzedaż dwupiętrowy dom z pięcioma sypialniami, basen w cichej okolicy miasta Limassol (…
$1,58M
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Dom 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Nowoczesne domy na sprzeda ¿w Parekklisia, Limassol. Dostępne dwa domy i dwa półautomatyczne…
$459,385
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Dom 2 pokoi w Parekklisia, Cypr
Dom 2 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Ten nowoczesny apartament 2 sypialnie w nowym pięknym kompleksie falistym znajduje się w cen…
$330,459
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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