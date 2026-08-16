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Domy na sprzedaż w Ajia Napa, Cypr

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wille
63
109 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 340 m²
Projekt ekskluzywnej willi przy plaży w Ayia Napa. Ten wizjonerski rozwój, położony wzdłuż n…
$3,46M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Luksusowe życie w sercu Ayia Napa - 4-Sypialnia Villa z basenem i ogród na dachu Położony w …
$2,42M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Położony w jednym z najspokojniejszych zakątków Famagusta, ten ekskluzywny rozwój znajduje s…
$743,693
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
3- wille sypialne Ta willa z trzema sypialniami redefiniuje wielkość i wyłączność, oferując …
$3,78M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 232 m²
Willa ta znajduje się w centrum Ayia Napa, w odległości krótkiego spaceru od placu klasztorn…
$1,17M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - ekskluzywna 4-Sypialnia Villa z Rooftop Retreat Przeży…
$3,33M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
TekceTekce
Dom 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Ta piękna willa znajduje się w doskonałej lokalizacji w samym sercu turystycznej okolicy Ayi…
$584,330
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Wille znajdują się na jednym z najpiękniejszych odcinków wybrzeża Cypru. Mieszkańcy tych uni…
$6,67M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Oszałamiająca 3-Sypialnia Villa z prywatnym basenem i dachem Widok na morze Położony w spok…
$657,813
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Elegancja nad morzem - 3-Sypialnia Villa między Ayia Napa & Cape Greco Ta nowoczesna willa z…
$3,40M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Widok z willi zapiera dech w piersiach. Jest w bardzo niewielkiej odległości od miejsca, w k…
$1,77M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$7,32M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$702,264
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 192 m²
Położony w tętniącym życiem centrum Ayia Napa, w odległości krótkiego spaceru od zabytkowego…
$1,14M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$699,980
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 418 m²
ekskluzywna luksusowa willa w Cape Greco, Ayia Napa. Główne cechy 4 luksusowe pokoje z łazi…
$4,79M
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Dom w kompleksie w Agia Napa, Famagusta. Projekt składa się z 7 luksusowych niezależnych 4 p…
$658,402
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$725,102
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Projekt jest unikalny, luksusowy rozwój nabrzeża morskiego 4 wille z pięciosypialnią, położo…
$4,28M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$707,973
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$736,521
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 345 m²
Unikalny projekt budowy trzech luksusowych willi zlokalizowanych na piaszczystej plaży po pó…
$3,77M
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Projekt znajduje się zaledwie kilka chwil od Nissi Beach w samym sercu Ayia Napa. Rozwój skł…
$739,447
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Projekt znajduje się zaledwie kilka chwil od Nissi Beach w samym sercu Ayia Napa. Rozwój skł…
$719,651
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 601 m²
Wyłącznie 3-pokojowa rezydencja nabrzeża na prestiżowej wyspie mieszkalnej w Ayia Napa Marin…
$5,84M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzypokojowa willa w Elite Blu Hillside Residences, ekskluzywny rozwój 43 luksusowych willi …
$734,320
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 234 m²
Położony w jednym z najbardziej malowniczych obszarów przybrzeżnych między Ayia Napa i Cape …
$3,38M
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Projekt znajduje się zaledwie kilka chwil od Nissi Beach w samym sercu Ayia Napa. Rozwój skł…
$855,895
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ta wyjątkowa willa w Ayia Napa oferuje wyjątkową okazję do zakupu nowoczesnego,…
$3,41M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 601 m²
For sale: 5-bedroom villa in the exclusive Pliades development, Ayia Thekla, just steps from…
$1,77M
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