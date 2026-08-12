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Domy z basenem na sprzedaż w Cypr

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Pafos
386
Larnaka
70
Peyia
519
Ajia Napa
109
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244 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Premium Premium
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 570 m²
W ekskluzywnej okolicy Agios Tychona, na wzgórzach, ten kompleks luksusowych willi redefiniu…
$4,73M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 4 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
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Dom 4 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Odkryj nowy styl życia na wzgórzach Souni, zaledwie 25 minut od Limassol. W pierwszej społec…
$807,082
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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DD CO DEDD CO DE
Dom 4 pokoi w Maroni, Cypr
Dom 4 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
A rare opportunity to acquire a private beachfront residence offering exceptional space, uni…
$2,66M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 3 pokoi w Pissouri Municipality, Cypr
Dom 3 pokoi
Pissouri Municipality, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Ten cichy kompleks mieszkalny, zbudowany wśród sosnowych wzgórz miejscowości Pissouri, oferu…
$588,858
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Dom 3 pokoi w Pissouri Municipality, Cypr
Dom 3 pokoi
Pissouri Municipality, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Zbudowany wśród sosnowych wzgórz miejscowości Pissouri, ten cichy kompleks mieszkalny obejmu…
$602,714
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Dom 4 pokoi w Pano Platres, Cypr
Dom 4 pokoi
Pano Platres, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 166 m²
Nestled among pine forests with breathtaking mountain views, this elegant residential develo…
$825,556
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
For sale: Modern three-bedroom villa in Elysian Homes II with optional private pool. This el…
$792,108
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
For sale: Modern 3-bedroom apartment in the MITO Seaview complex, Paphos. This elegant resid…
$843,741
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 582 m²
For sale: 4-bedroom villa in Blue Horizon, Sea Caves area, Cyprus. A modern project by a …
$1,30M
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Willa 6 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$909,376
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 709 m²
NOTEAS DOMUS — Contemporary 3+1 Bedroom Villa in Larnaca (Off Plan) NOTEAS DOMUS is a sty…
$1,74M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
For sale: Elegant two-bedroom villa in Baia, Kato Paphos, just steps from the sea. This v…
$762,770
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 236 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$561,702
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Willa 3 pokoi w Konia, Cypr
Willa 3 pokoi
Konia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 7 — 3 sypialnie, 3 łazienki, powierzchnia zabudowy 136,7 m², zadaszony taras 18 m², łą…
$617,342
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 277 m²
For sale: 3-bedroom villa in Olivelia Homes, Geroskipou area, Paphos. A modern project wi…
$585,358
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,47M
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Dom 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Dom 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 673 m²
Położona w ekskluzywnej dzielnicy Agios Tychonas na wzgórzu, ta luksusowa kolekcja willi na …
$7,10M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Willa w Episkopi, Cypr
Willa
Episkopi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Almond Villa — Elegant Three-Bedroom Villa in Episkopi, Paphos The 3-bedroom Almond Villa o…
$580,879
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
For sale: Elegant three-bedroom residence in Olivia IV, Paphos. This stylish home offers mod…
$481,132
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Dom 4 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
Dom 4 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nowoczesna, wolnostojąca willa z czterema sypialniami, położona w spokojnej…
$796,690
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Artemis Villas — Elegant Three-Bedroom Villa with Rooftop Garden, Pool, and Sea Views Thi…
$833,180
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Willa 3 pokoi w Konia, Cypr
Willa 3 pokoi
Konia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 3 — 3 sypialnie, 3 łazienki, powierzchnia zabudowy 134,5 m², zadaszony taras 15 m², łą…
$640,638
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Dom 5 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 5 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 356 m²
This exceptional five-bedroom villa is situated in the prestigious Agios Athanasios area of …
$3,98M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 8 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 8 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 8
Sypialnie 5
Powierzchnia 816 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusowego zakwaterowania w jednym z najbardziej prestiżowych dzielni…
$5,20M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Willa w Argaka, Cypr
Willa
Argaka, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 593 m²
Argaka Village 6 — Last Available Villa No. 2, Ready Home Near the Beach A premium 4-bedr…
$506,000
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
This 3-bedroom villa in Sea Caves Villas combines luxury living with natural beauty. Located…
$848,622
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,00M
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Typy nieruchomości w Cypr.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Cypr

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