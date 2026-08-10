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Domy na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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255 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Premium Premium
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 570 m²
W ekskluzywnej okolicy Agios Tychona, na wzgórzach, ten kompleks luksusowych willi redefiniu…
$4,74M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Willa 7 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Willa 7 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 720 m²
Liczba kondygnacji 3
$5,60M
VAT
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Prywatny sprzedawca
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Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Ta willa znajduje się w Agios Tychonas, Limassol. Składa się z 5 sypialni, w której jest pok…
$2,66M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 272 m²
Osadna społeczność dziewięciu odłączonych willi przemierzała zielone wzgórze Agios Tychonas …
$2,04M
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Dom 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Dom 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 646 m²
Luksusowe wille położone na zboczach Agios Tychonas. Główne cechy Orix Biały kamień natural…
$5,67M
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 291 m²
Osadna społeczność dziewięciu odłączonych willi przemierzała zielone wzgórze Agios Tychonas …
$2,12M
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Osadna społeczność dziewięciu odłączonych willi przemierzała zielone wzgórze Agios Tychonas …
$1,84M
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 640 m²
Luksusowe wille położone na zboczach Agios Tychonas. Główne cechy Orix Biały kamień natural…
$5,62M
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Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 152 m²
W arystokratycznej i bardzo poszukiwanej okolicy Agios Tychonas, luksusowa willa z czterema …
$822,647
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Odkryj rzadką okazję do posiadania wyjątkowej luksusowej willi offplan w Ayios Tychonas, Lim…
$3,86M
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Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 324 m²
Nowy projekt znajduje się w obszarze Agios Tychonas, blisko wszelkiego rodzaju udogodnień. G…
$1,97M
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Dom 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Dom 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Projekt znajduje się w Ayios Tychonas w Limassol i składa się z 12 luksusowych willi z widok…
$1,19M
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 219 m²
Projekt znajduje się w Agios Tychonas z pięknym widokiem ze wzgórza z widokiem na morze. Jes…
$1,30M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 236 m²
Doświadcz współczesnego luksusu w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalnych Li…
$2,15M
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Dom 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Dom 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Projekt znajduje się w Ayios Tychonas w Limassol i składa się z 12 luksusowych willi z widok…
$1,22M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 330 m²
Luksusowy Ultra nowoczesna 4 sypialnia willa znajduje się w Agios Tychonas obszarze Limassol…
$3,72M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 387 m²
Wyjątkowa willa na wzgórzu w prestiżowym obszarze Agios Tychonas w Limassol, oferująca rzadk…
$3,40M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 327 m²
Luksusowy kompleks w Agios Tychonas, Limassol. Projekt składa się z 23 eleganckich domów. Gł…
$2,86M
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Dom 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Dom 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 657 m²
Dom w Agios Tychonas, Limassol. Ta niezwykła willa znajduje się w spokojnej, malowniczej i p…
$2,36M
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Dom 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Dom 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 490 m²
Luksusowy widok na morze Villa na sprzedaż - €2.5M Odkryj ostateczny w luksusie życia z tej …
$2,91M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 737 m²
Luksusowe cztery sypialnie plus jeden, Villa w prestiżowych Agios Tychonas Hills jest dostęp…
$5,59M
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Dom 7 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Dom 7 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
Dostępna 7 sypialni luksusowa willa w prestiżowej okolicy Agios Tychonas 2 min jazdy od plaż…
$1,77M
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Dom 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Dom 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Projekt znajduje się w Ayios Tychonas w Limassol i składa się z 12 luksusowych willi z widok…
$1,13M
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Dom 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Dom 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Nowy zaprojektowany dom w greckiej lokalizacji w Agios Tychonas, Limassol. Główne cechy 5mi…
$1,53M
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Odkryj ten nowoczesny i przestronny dom trzypokojowy w Agios Tychonas, zaprojektowany dla ko…
$663,421
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Dom 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Dom 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 329 m²
Nowa 5-sypialnia plus biurowa willa w Agios Tychonas. Villa ma bez przeszkód niesamowite Mou…
$1,27M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Willa
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 324 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ta imponująca willa jest obecnie budowana w prestiżowej okolicy Ayios Tikhonas.…
$3,26M
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Dom 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Dom 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 355 m²
Villa Zbudowany w cichej dzielnicy mieszkalnej, ta unikalna kolekcja nowoczesnych willi uos…
$2,10M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Dom 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Dom 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Projekt znajduje się w Ayios Tychonas w Limassol i składa się z 12 luksusowych willi z widok…
$1,27M
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Dom 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Nowoczesny kompleks dziewięciu maizonettes w spokojnej okolicy Agios Tychonas, Limassol. Zal…
$524,835
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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