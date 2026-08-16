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Domy na sprzedaż w Chloraka, Cypr

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242 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 334 m²
Czteropokojowe luksusowe bungalow znajduje się w dolnej Chloraka pieszo do plaży. W cichej d…
$1,53M
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Dom 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 272 m²
Ten niesamowity projekt składa się z 5 willi i znajduje się w strefie przybrzeżnej Chlorakas…
$2,06M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Stan-of-the-art projektu jest adresem, który zapiera dech w piersiach od momentu wejścia. Te…
$1,66M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Bungalow w Chloraka, Cypr
Bungalow
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Contemporary One- Sypialnia Semi-Oddzielony kamienica dla Refined Coastal Living in Pafos O…
$524,512
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Elegancki 3-Sypialnia Willa z panoramicznymi widokiem na morze - Chloraka, Pafos Ta willa z …
$641,990
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż znajduje się oszałamiająca willa jednoosobowa ukończona w 2024 roku, oferująca n…
$920,953
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 SYPIALNIA DOM - MODERN COASTAL LIVING WITH PRIVATE POOL Ten pięknie zaprojektowany dom z t…
$751,880
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 5 pokojów w Chloraka, Cypr
Dom 5 pokojów
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 357 m²
Kolekcja tych luksusowych prywatnych rezydencji znajduje się w wyjątkowej lokalizacji miasta…
$2,24M
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Dom 5 pokojów w Chloraka, Cypr
Dom 5 pokojów
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 263 m²
Ta luksusowa willa jest położony zaledwie 300 metrów od brzegu morza w bardzo poszukiwanym o…
$1,58M
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Dom 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Położony w malowniczej miejscowości Chloraka, zaledwie kilka minut od tętniącego życiem serc…
$211,534
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Agencja
International Property Alerts
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English
Dom 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Ten ekskluzywny rozwój znajduje się w zamożnej dzielnicy, w najbardziej prestiżowej dzielnic…
$920,953
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Dom 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Ten nowoczesny 3-sypialnia, 3-łazienka willa znajduje się w południowo-po obszarze Chloraka …
$869,642
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Dom 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 235 m²
Idealnie położony w tętniącej życiem obszarze Lower Chloraka, Villa oferuje ekskluzywną okaz…
$980,709
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Stan-of-the-art projektu jest miejscem, które zapiera dech w piersiach od momentu wejścia. T…
$1,55M
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Dom 9 pokojów w Chloraka, Cypr
Dom 9 pokojów
Chloraka, Cypr
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Willa Seafront składa się z 3 pięter, 9 sypialni. W spektakularnym miejscu bezpośrednio z wi…
$2,12M
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Dom 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Willa z trzema sypialniami z przestronną działką w miejscowości Chloraka. Trzy sypialnie Pr…
$1,53M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Contemporary 3-Sypialnia Willa z widokiem na morze - Chloraka, Pafos Ta markowa-nowa willa …
$902,256
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 423 m²
Luce Lume Villas - Nowoczesne luksusy na śródziemnomorskim wybrzeżu CypruLuce Lume Villas za…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ta urokliwa, oddzielona willa oferuje doskonałe połączenie przytulności i stylu…
$676,118
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Dom 4 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 4 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 282 m²
4-Sypialnia Villa Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ta zbliżająca się 4-sypialnia, 4-ła…
$983,227
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 5 pokojów w Chloraka, Cypr
Dom 5 pokojów
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Jest to obiekt 300m2 położony w Melanos, 5 minut jazdy od centrum miasta. To buduje w 700m2 …
$973,883
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 731 m²
Luce Lume Villas - Prestiżowe Wille w Pafos, CyprLuce Lume Villas jest prestiżową nieruchomo…
$3,77M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Ten elegancki 3-pokojowy nadmorski willa w Chloraka, Pafos oferuje doskonałą mieszankę nowoc…
$1,06M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nowoczesna willa w Chlorak jest w pełni gotowa do zajmowania i doskonale łączy luksus z k…
$997,569
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Dom 5 pokojów w Chloraka, Cypr
Dom 5 pokojów
Chloraka, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 254 m²
Ta luksusowa willa jest położony zaledwie 300 metrów od brzegu morza w bardzo poszukiwanym o…
$1,47M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa, obecnie w budowie, znajduje się w prestiżowej dzielnicy Chloraka. Ten prze…
$1,11M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż: Przestronna willa z siedmiosypialnią w spokojnej okolicy w Chlorakas. Ta imponu…
$2,17M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 4
Ten wspaniały projekt znajduje się na łagodnym wzgórzu w Chloraka, z widokiem na morze, na o…
$2,95M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 290 m²
Dahlia Charm - A Serene Retreat in Pafos, CyprDahlia Charm oferuje spokojną ucieczkę, gdzie …
$2,31M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy na sprzedaż tę piękną, oddzielną willę, zaprojektowaną z myślą o nowoczesnych stan…
$1,40M
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