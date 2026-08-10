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Domy na sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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wille
69
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6
241 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Tradycyjny kamienny dom z 663 m ² działki i potencjał rozwojowy w Germasogeia, Limassol. Pi…
$1,71M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 263 m²
Liczba kondygnacji 3
For Sale: Elegant 4-Bedroom Detached Villa with Private Pool in Agios Athanasios, Limassol …
$1,14M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 6 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 6 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Piękna willa na wzgórzu, z dużym obszarem z widokiem na morze. Dom Parter 271 m2 Kuchnia …
$3,24M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Luksusowe 4-Sypialnia Oddzielona Willa na sprzedaż w Agios Athanasios, Limassol. Ten pięknie…
$1,50M
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Dom 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Oszałamiający nowy projekt mieszkalny położony w spokojnej i prestiżowej okolicy Agios Athan…
$560,721
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Dom 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 263 m²
Zapraszamy na butikowy rozwój mieszkalny w spokojnej i ekskluzywnej okolicy Ayios Athanasios…
$940,374
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Dom 7 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 7 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 797 m²
Nieruchomość znajduje się bardzo blisko angielskiej szkoły "THE THE THE THORMAR School" z ni…
$3,19M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 555 m²
Wyjątkowa luksusowa willa z 5 sypialniami, umieszczona na wzniesionej, delikatnie pochyłej d…
$2,31M
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Dom 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Na sprzedaż: Przestronny dom odsprzedaży oferujący 182 m ² wewnętrznej powierzchni mieszkaln…
$702,916
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Dom 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Nowy rozwój mieszkaniowy zdefiniowany poprzez przystępną elegancję, rytm podmiejski i inspir…
$685,632
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Paniotis Germasogeia, oferując luksusowe życie na…
$1,96M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 5 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 5 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Luksusowa willa w spokojnej okolicy Agios Athanasios obok Foley 's School, Limassol. Główne …
$3,06M
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Dom 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3- Sypialnia House - Nowoczesny komfort z funkcjonalną elegancją Ten starannie zaprojektowan…
$714,945
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
4 sypialnie na 2 piętrze, są również trzy łazienki (prysznic w sypialni i w pokoju gościnnym…
$924,674
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 5 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Położony w wielkim wzgórzu Ayios Athanasios, Sfalaggiotissa obszarze, Limassol, z doskonałym…
$1,53M
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Dom 5 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 5 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 263 m²
Na sprzedaż jest przestronny dom jednoosobowy w budowie o łącznej powierzchni 263 metrów kwa…
$1,12M
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Dom 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
4- Sypialnia House - Przestronne Elegancja dla nowoczesnych rodzin 4-pokojowy dom oferuje wi…
$758,259
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Nowy projekt znajduje się w Agios Athanasios w Limassol. Dojazd do supermarketów, szkół, szp…
$1,67M
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Dom 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 607 m²
Ta nowoczesna rezydencja z trzema sypialniami znajduje się w południowej części Agios Athana…
$997,647
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Elegancki 4-Sypialnia Apartament w Ayios Athanasios Hills Ten wyjątkowy apartament z 4 sypia…
$1,03M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 307 m²
: ridge jest strzeżoną wspólnotą dziewięciu odizolowanych willi przemierzonych w zielone wzg…
$2,02M
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Dom 6 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 6 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 362 m²
Nowy rozwój mieszkaniowy zdefiniowany poprzez przystępną elegancję, rytm podmiejski i inspir…
$2,31M
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Dom 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Cofnij Sypialnie: 3, łazienki: 3, pokryte: 190 m2 Wykres: 268 m2, przykryta weranda: 40 m2 N…
$1,09M
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Dom 5 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 5 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
LUKSURY VILLA w obszarze Linopette. Główne cechy 5 sypialni 1 pokój biurowy 2 pokoje gościn…
$1,40M
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Dom 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Nowy projekt znajduje się w obszarze Agios Athanasios, Limassol. Główne cechy Wzmocniona ra…
$947,127
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 611 m²
Ta ekskluzywna willa z 5 sypialniami znajduje się w dzielnicy Agios Athanasios w Limassol, j…
$2,44M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Odkryj ten elegancki i nowoczesny dom trzypokojowy położony w prestiżowej dzielnicy Agios At…
$766,999
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Szeregowiec w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Szeregowiec
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
3 sypialnie kamienica na sprzedaż w Agios Athanasios Limassol. Klasa energetyczna Dom w dosk…
$554,035
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta elegancka willa z 4 sypialniami oferuje wyrafinowane mieszkanie mieszkalne w jednym z naj…
$894,442
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 396 m²
Elegant 4- Sypialnia Residence in Agios Athanasios, Limassol Położony na cichej alei mieszk…
$2,29M
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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