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Domy na sprzedaż w Pafos, Cypr

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375 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
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Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Dom 2 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Urocze 2- Sypialnia Townhouse w Kato Pafos Położony w odległości spaceru od lokalnych udogod…
$406,080
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Bungalow w Pafos, Cypr
Bungalow
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 762 m²
For sale: Contemporary 4-bedroom bungalow in Geroskipou, Paphos — T House. This beautifully …
$1,47M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 4 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
4 Sypialnia Villa - Sypialnia Szczegóły (Rozszerzony) Willa z 4 sypialniami podnosi komfort …
$775,014
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom w Pafos, Cypr
Dom
Pafos, Cypr
Powierzchnia 335 m²
Z przyjemnością oferujemy wam tę wielką okazję! Staromodny, półoddzielny budynek położony w …
$384,927
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Dom 3 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
3- Sypialnia Villa - Kato Pafos Ta luksusowa willa z trzema sypialniami znajduje się w tętn…
$1,04M
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Agencja
VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Dom 2 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
2-Sypialnia kamienica znajduje się pierwszą linią do morza w samym sercu Kato Pafos. Zapiera…
$472,186
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Dom 3 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
3- Sypialnia Villa - Kato Pafos Ta luksusowa willa z trzema sypialniami znajduje się w tętn…
$1,04M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż nowoczesna willa jednoosobowa na projekt, oferując komfort i styl w samym sercu …
$530,403
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesna willa jednoosobowa, oferowana przez projekt w popularnej okolicy gro…
$592,492
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Dom 2 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Przedstawiamy wspaniały apartament z dwoma sypialniami w bardzo wysuniętym po Universal obsz…
$401,796
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Agencja
International Property Alerts
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 242 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Willa nr 25 jest nowoczesnym designem willi 4 sy…
$1,05M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Przestronny willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Cap St. George w Pafos, obok 5-gwiazdkowego …
$1,00M
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 206 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Villa No. 19 to nowoczesny design willi 4 sypial…
$907,805
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 396 m²
Odkryj wyjątkową okazję do posiadania pięknie zaprojektowanej willi offplan w bardzo pożądan…
$1,35M
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Dom w Pafos, Cypr
Dom
Pafos, Cypr
W samym centrum Pafos, zaledwie kilka chwil od plaż "Blueflag", renomowanych kurortów, zabyt…
$1,27M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 3 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Ten fachowo ułożone trzy sypialnie kamienica zoptymalizować pomieszczenia mieszkalne i oferu…
$660,290
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Dom 4 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 396 m²
Położony w samym sercu Pafos Town, położony w pożądanej centralnej lokalizacji, i minuty od …
$1,30M
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Dom w Pafos, Cypr
Dom
Pafos, Cypr
Ukryty w nadmorskiej enklawie w Pafos - zaledwie kilka kroków od wybrzeża i atrakcji kultura…
$1,02M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 4 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 263 m²
Wybitna willa z 4 sypialniami w dzielnicy St. George w Peyia, z przepięknym widokiem na morz…
$2,95M
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Dom 2 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
2 Sypialnia Villa - Sypialnia Szczegóły (Rozszerzony) Dwie sypialnie w tej willi są zaprojek…
$519,487
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 336 m²
3- Sypialnia Luksusowa Willa - Śródziemnomorska Elegancja Odkryj willę, która doskonale równ…
$1,86M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Willa prezentuje elegancki, nowoczesny estetykę z otwartymi przestrzeniami mieszkalnymi i ku…
$651,111
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 186 m²
Opis przedmiotu: Pelagos Beachfront Rezydencje, Villa No. 50 jest unikalną willą z 3 sypialn…
$936,352
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 206 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Willa nr 41 jest nowoczesnym designem willi 4 sy…
$1,28M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 166 m²
Opis przedmiotu: Pelagos Beachfront Rezydencje, Villa No. 21 jest unikalną willą z 3 sypialn…
$1,07M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Opis przedmiotu: Aquamarine Coastal Villas, Willa nr 35 jest nowoczesnym designem willi 4 sy…
$1,12M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom w Pafos, Cypr
Dom
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 173 m²
W sercu Pafos prezentowany jest nowy projekt klasy biznesowej, który otwiera wyjątkowe możli…
$1,04M
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Dom 3 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Trzy sypialnie Dom na parterze (na 2 piętrze budynku) w Pafos Zalecane do użytku domowego lu…
$399,467
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Rezydencja 2 pokoi w Pafos, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Odkryj uosobienie luksusu i komfortu z tą elegancką, dwupokojową maisonette, idealnie usytuo…
$365,271
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Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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