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Domy na sprzedaż w Larnaka, Cypr

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wille
21
477 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Pervolia, Cypr
Willa 4 pokoi
Pervolia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony 3-Sypialnia Oddzielony Dom w kompleksie Seafront z prywatnym dostępem do p…
$376,600
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Dom 3 pokoi w Agios Theodoros Larn, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Theodoros Larn, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami rozmieszczona na dwóch piętrach w południowej części w…
$699,498
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VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Agios Theodoros Larn, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Theodoros Larn, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami rozmieszczona na dwóch piętrach w południowej części w…
$702,961
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Agios Theodoros Larn, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Theodoros Larn, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami rozmieszczona na dwóch piętrach w południowej części w…
$645,247
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pervolia, Cypr
Dom 3 pokoi
Pervolia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Piękne 3 sypialnie willa znajduje się w obszarze Pervolia. Oferuje przestronne strefy mieszk…
$329,490
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Luksusowa współczesna willa w pobliżu szerokiej gamy udogodnień i tętniącego życiem miasta L…
$833,002
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Dom 3 pokoi w Agios Theodoros Larn, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Theodoros Larn, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami rozmieszczona na dwóch piętrach w południowej części w…
$681,030
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Luksusowa współczesna willa w pobliżu szerokiej gamy udogodnień i tętniącego życiem miasta L…
$854,862
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Dom 4 pokoi w Maroni, Cypr
Dom 4 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
A rare opportunity to acquire a private beachfront residence offering exceptional space, uni…
$2,65M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 3 pokoi w Agios Theodoros Larn, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Theodoros Larn, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami rozmieszczona na dwóch piętrach w południowej części w…
$723,739
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Dromolaxia, Cypr
Dom 5 pokojów
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Imponująca willa z pięciosypialnią w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Kiti, Larnaca, umieszcz…
$649,287
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 259 m²
MYKONOS VILLA — Luxury Five-Bedroom Seaside Residence in Dhekelia, Larnaca MYKONOS VILLA …
$1,45M
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Dom 4 pokoi w Dromolaxia, Cypr
Dom 4 pokoi
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 228 m²
Nowoczesny dom znajduje się w cichym cul- de- sac w obrębie czysto niskiej dzielnicy mieszka…
$679,187
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Willa w Kiti, Cypr
Willa
Kiti, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Nowoczesne 2 & 3 Sypialnia Residences w Kiti, Larnaca Odkryj nowy projekt mieszkalny położo…
$319,404
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyla, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyla, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Nowoczesny 3-Sypialnia Villa z prywatnym basenem w Prime Larnaca Lokalizacja Położony zaled…
$820,044
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Dom 4 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
4-Sypialnia Villa Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ta zbliżająca się 4-sypialnia, 3-ła…
$550,740
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Oroklini, Cypr
Willa
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Elegant 3-Sypialnia Villa nad morzem - Elitarne życie w Oroklini, Larnaca Ta luksusowa willa…
$783,991
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VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Kiti, Cypr
Dom 2 pokoi
Kiti, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Nowy projekt zlokalizowany w Kiti, Larnaca. Projekt składa się z 5 domów. Dostępność Dom Pr…
$240,621
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Dom 3 pokoi w Psematismenos, Cypr
Dom 3 pokoi
Psematismenos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesny kompleks w Psematismenos, Larnaca. Główne cechy Położony w południowym wybrzeżu …
$1,00M
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Dom 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Dom 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
3- Sypialnia oddzielony dom Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ten nadchodzący trzypokoj…
$331,019
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VIDI GROUP
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Willa 4 pokoi w Anglisides, Cypr
Willa 4 pokoi
Anglisides, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Liczba kondygnacji 2
House 8 – Anglisides Gardens, Anglisides House 8 is the largest residence in the Anglisides…
$375,518
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Dom 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Dom 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Elegancki 3-Sypialnia Willa nad morzem - Ultimate Mediterranean Comfort Ta wyrafinowana wil…
$706,896
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Pervolia, Cypr
Dom 4 pokoi
Pervolia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Odkryj nowy poziom życia na wybrzeżu w tej pięknie zaprojektowanej willi, obecnie w budowie …
$638,743
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Dom 5 pokojów w Kiti, Cypr
Dom 5 pokojów
Kiti, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
Nowoczesny nowy projekt zlokalizowany w obszarze Kiti. Projekt składa się z 8 domów. Główne …
$728,493
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Bungalow w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Bungalow
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Uroczy domek z trzema sypialniami w MeneuTen wspaniały dom z trzema sypialniami jest idealni…
$430,151
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Dom 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Dom 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Elegancki 3-Sypialnia Willa nad morzem - Ultimate Mediterranean Comfort Ta wyrafinowana wil…
$852,836
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Psematismenos, Cypr
Dom 3 pokoi
Psematismenos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesny kompleks w Psematismenos, Larnaca. Główne cechy Położony w południowym wybrzeżu …
$765,892
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Bliźniak 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Piętro 2
Stylowy dwupoziomowy apartament dwupoziomowy oferuje 115 m ² zadaszonej powierzchni mieszkal…
$380,104
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Dom 2 pokoi w Kiti, Cypr
Dom 2 pokoi
Kiti, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Nowy projekt zlokalizowany w Kiti, Larnaca. Projekt składa się z 5 domów. Dostępność Dom Pr…
$246,350
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Dom 3 pokoi w Zygi, Cypr
Dom 3 pokoi
Zygi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Nowoczesny projekt mieszkalny w Zygi z prywatnymi willami, dedykowanymi działkami i spokojną…
$719,404
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Parametry nieruchomości w Larnaka, Cypr

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