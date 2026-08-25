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Domy na sprzedaż w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

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wille
24
49 obiektów total found
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$504 647
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
3-Sypialnia Villa - Nowoczesny komfort w otoczeniu przyrody w pobliżu Limassol Opis ogólny T…
$519 694
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Trzysypialnia Willa z Expansive Layout, widoki na morze i opcjonalny basen w Moni, Limassol …
$549 788
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VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Moni, Cypr
Dom 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego nowego rozwoju znajduje się w spokojnej miejscowości Moni, Limas…
$407 009
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Dom 4 pokoi w Moni, Cypr
Dom 4 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 151 m²
Wioska i dolina Moni, jeden z najbardziej prestiżowych przedmieść Limassol, cieszy się najle…
$404 160
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$891 235
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VIDI GROUP
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TekceTekce
Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$590 298
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$567 149
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Przestronny drewniany dom z trzema sypialniami starannie zaprojektowany dla rodzin, które ce…
$503 490
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Ta atrakcyjna willa z trzema sypialniami znajduje się w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Moni…
$868 086
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$549 788
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VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Piękny 3-pokojowy dom położony w pobliżu Monte Caputo, oferując komfort i nowoczesną wydajno…
$671 320
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VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Moni, Cypr
Dom 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 2
Ten dwupokojowy dom oferuje idealne połączenie nowoczesnego designu, funkcjonalnego układu i…
$381 958
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Moni, Cypr
Dom 4 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
4-sypialnia Dom Ten piękny dom oferuje cztery przestronne sypialnie, trzy nowoczesne łazienk…
$596 086
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 213 m²
Three-Bedroom Villa with Expansive Layout, Sea Views, and Optional Pool in Moni, Limassol T…
$557 890
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VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Moni, Cypr
Dom 4 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Powierzchnia domu - 340 m2: -40sqm to garaż -300 m2 powierzchni mieszkalnej zewnętrzne obsz…
$1,74M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Nowoczesna willa oddzielona znajduje się w małym i ekskluzywnym projekcie. W ciągu pięciu mi…
$361 617
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$515 064
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VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$523 166
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VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Moni, Cypr
Dom 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 2
2- Sypialnia Apartament - Limassol Dwupokojowe mieszkanie oferuje idealne połączenie nowocze…
$405 107
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VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Moni, Cypr
Dom 4 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Piętro 2
Projekt w Limassol. Doskonały układ, kuchnia z przestronną jadalnią. Wysokowydajna izolacja …
$544 000
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$578 724
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Przestronny dom z nowoczesnym designem i przytulną atmosferą, idealny do komfortowego życia.…
$694 469
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
3-Sypialnia Villa - Nowoczesny komfort w otoczeniu przyrody w pobliżu Limassol Opis ogólny T…
$638 911
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
3-Bedroom Villa – Modern Comfort Surrounded by Nature Near Limassol General Description This…
$496 545
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$508 119
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Zbudowany w spokojnej miejscowości Monagruli, ten pięknie zaprojektowany dom oferuje doskona…
$694 815
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 2 pokoi w Moni, Cypr
Dom 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Dwusypialnia Villa z widokiem na morze i Elegant Outdoor Living in Moni, Limassol Ta piękni…
$412 051
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$995 405
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Projekt łączy w sobie doskonałe praktyki w zakresie projektowania i budowy jakości, z high-e…
$554 794
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Agencja
VIDI GROUP
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

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