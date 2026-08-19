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Domy na sprzedaż w Polis, Cypr

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wille
8
28 obiektów total found
Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 142 m²
Opis przedmiotu: Wieś Argaka 6 Villa No.2 jest willą z 4 sypialniami na sprzedaż w Polis. Wi…
$577,798
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Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Wspaniała trzypokojowa willa z zaledwie kilka minut spacerem od prywatnej piaszczystej plaży…
$649,256
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Dom 4 pokoi w Polis, Cypr
Dom 4 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Wspaniała czteropokojowa willa z zaledwie kilka minut spacerem od prywatnej piaszczystej pla…
$3,90M
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 25 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$615,480
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 2 pokoi w Polis, Cypr
Dom 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
$214,128
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 24 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$615,480
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
3- Wille sypialne - Rafinowana przestrzeń nad morzem Zaprojektowane dla większych rodzin lub…
$954,894
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Polis, Cypr
Dom 4 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
OFERTA SZCZEGÓLNA DO KOŃCA AUGUST 2026 Brak podatku VAT Najcenniejsze i najspokojniejsze wi…
$1,59M
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Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Willa z trzema sypialniami w Polis Chrysochous. Dom składa się z otwartego planu salon / jad…
$698,127
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Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 211 m²
Wspaniała trzypokojowa willa z zaledwie kilka minut spacerem od prywatnej piaszczystej plaży…
$767,302
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Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Wspaniała trzypokojowa willa z zaledwie kilka minut spacerem od prywatnej piaszczystej plaży…
$649,256
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Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Wille na sprzeda ¿w Polis chrysochou obszarze Pafos powiat z niezakłóconym widokiem na morze…
$636,270
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Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesna śródziemnomorska willa z basenem i ogrodem na dachu - Polis, Pafos Ta pięknie za…
$538,213
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
4 Sypialnia Villa - Rafinowana przestrzeń, prywatność i komfort śródziemnomorski Ta przestro…
$585,668
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 202 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 26 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$615,480
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Wille na sprzeda ¿w Polis chrysochou obszarze Pafos powiat z niezakłóconym widokiem na morze…
$762,580
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Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż: Ten nowoczesny, klucz gotowy bungalow w pięknej Polis Chrysochous oferuje dosko…
$403,313
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Dom 5 pokojów w Polis, Cypr
Dom 5 pokojów
Polis, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 477 m²
Five-Bedroom Villa - Pinacle of Seafront Prestige Pięciopokojowe wille stoją jako klejnot ko…
$2,49M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Nadzwyczajny rozwój 28 willi mających na celu harmonizację i poprawę stylu życia ich godnej …
$933,472
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Dom 4 pokoi w Polis, Cypr
Dom 4 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
OFERTA SZCZEGÓLNA DO KOŃCA AUGUST 2026 Brak podatku VAT Najcenniejsze i najspokojniejsze wi…
$1,59M
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 184 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 31 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$653,163
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Polis, Cypr
Dom 4 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Wspaniała czteropokojowa willa z zaledwie kilka minut spacerem od prywatnej piaszczystej pla…
$743,693
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Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wspaniała trzypokojowa willa znajduje się na szczycie wzgórza w miejscowości Neo Chorio, ofe…
$708,279
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Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Wille na sprzeda ¿w Polis chrysochou obszarze Pafos powiat z niezakłóconym widokiem na morze…
$583,150
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Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż: Ten nowoczesny, klucz gotowy bungalow w pięknej Polis Chrysochous oferuje dosko…
$403,313
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Dom 4 pokoi w Polis, Cypr
Dom 4 pokoi
Polis, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Elite, residential complex of villas, in the most picturesque area of Cyprus Polis - Akamas
$1,39M
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Cobalt Heights to pożądana nieruchomość położona w spokojnym mieście Polis, na Cyprze, celeb…
$564,931
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Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 553 m²
Valterra Estates oferuje luksusową rezydencję z przestronną piwnicą z magazynami i dużym bas…
$2,15M
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