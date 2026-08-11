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Domy na sprzedaż w Agia Marinouda, Cypr

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wille
18
33 obiekty total found
Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesny dom jednoosobowy, w budowie w spokojnej okolicy Ayia Marinuda. Dom m…
$696,942
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$576,071
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Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Nowoczesne wille na sprzedaż w Agia Marinouda, Pafos - Near Elea Golf. Odkryj kolejny wyjątk…
$568,411
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Ekstra kolekcja 15 luksusowych willi z trzema sypialniami w dzielnicy mieszkalnej Agia Marin…
$641,021
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzysypialnia Villa - Nowoczesny komfort spełnia zrównoważone życie Ta ekskluzywna willa z t…
$553,739
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$559,909
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Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Fantastyczny rozwój 3 lub 4 sypialnie oddzielone i 3 sypialnie częściowo oddzielone rezydenc…
$811,680
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Odkryj luksusowe wzgórze z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne. Te n…
$782,085
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Dom 4 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 4 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
4 sypialnie dom wszystkie na jednym poziomie o wewnętrznej powierzchni pokrytej 240m2 plus i…
$1,00M
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
4- Sypialnia Modern Villa - Agia Marinouda, Pafos Ta nowoczesna willa z 4 sypialniami, poło…
$1,66M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Fantastyczny rozwój 3 lub 4 sypialnie oddzielone i 3 sypialnie częściowo oddzielone rezydenc…
$573,634
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż w budowie znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa o powierzchni wewnętrznej 1…
$810,176
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Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Boutique rozwoju 11 nowoczesnych willi w Agia Marinouda, Pafos, oferuje 3 i 4-pokojowe domy …
$645,003
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Dom 4 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 4 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Nowoczesny luksusowy bungalow na sprzedaż - Geroskipou / Agia Marinouda. Krok we współczesne…
$1,68M
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Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Nowoczesne 3-Sypialnia Residences in Yeroskipou - Agia Marinouda, Pafos Oszałamiająca kolek…
$793,502
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzysypialnia Villa - Nowoczesny komfort spełnia zrównoważone życie Ta ekskluzywna willa z t…
$569,723
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się piękna willa, w trakcie budowy, w prestiżowej okolicy Ayia Marinuda…
$564,302
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Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Fantastyczny rozwój 3 sypialni Oddzielone i półautomatyczne rezydencje w pięknym nowoczesnym…
$565,156
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$559,909
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Odkryj luksusowe wzgórze z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne. Te n…
$782,085
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Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
3 Sypialnia City Villa - Przestronny nowoczesny dom z wygody miejskiej Intro Ta przestronna …
$917,951
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 2 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 2 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
2 Sypialnia City Villa - Smart, Stylowe życie w centrum Geroskipou Intro Ta nowoczesna willa…
$816,337
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Boutique rozwoju 11 nowoczesnych willi w Agia Marinouda, Pafos, oferuje 3 i 4-pokojowe domy …
$586,367
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony na wzniesionym terenie w Geraskipou - Agia Marinuda, Pafos, obok ELEA GOLF! Zaledwi…
$814,839
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$576,071
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$559,909
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesna willa, obecnie w budowie, w spokojnej okolicy Agia Marinuuda. Ten pr…
$577,032
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Willa w Agia Marinouda, Cypr
Willa
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Doświadcz nowoczesnego życia w tej ekskluzywnej kolekcji 4 jednopokojowych willi położonych …
$559,909
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Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
3 Sypialnia City Villa - Przestronny nowoczesny dom z wygody miejskiej Intro Ta przestronna …
$913,384
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Agia Marinouda, Cypr
Dom 3 pokoi
Agia Marinouda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Nowoczesne wille na sprzedaż w Agia Marinouda, Pafos - Near Elea Golf. Odkryj kolejny wyjątk…
$592,332
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Parametry nieruchomości w Agia Marinouda, Cypr

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