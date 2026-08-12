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Domy nad jeziorem na sprzedaż w Cypr

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Pafos
386
Larnaka
70
Peyia
519
Ajia Napa
109
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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Alassa, Cypr
Dom 4 pokoi
Alassa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 337 m²
* * Grasp ta wyjątkowa okazja do nabycia dwupoziomowego domu z 4 + 1 sypialniami i wspaniały…
$457,332
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Typy nieruchomości w Cypr.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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