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Casas en Venta en Aydin, Turquía

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Kusadasi
40
Efeler
11
Didim
4
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58 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 4/4
$1,83M
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$358,283
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 1/2
Casas independientes cerca de la playa y servicios en Kuşadası Aydın Las elegantes casas est…
$970,397
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LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Casa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$506,375
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Nuevas villas contemporáneas en Kuşadası con terrazas y piscinas Ubicada en Aydın, Kuşadası …
$896,870
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Piso 1/3
Villas de obra nueva con amplios jardines cerca de los servicios diarios en Kuşadası Las vil…
$1,88M
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Casa 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Casa 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5/5
$8,89M
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas con Piscina Cerca de la Playa y Servicios en Davutlar, Kuşadası Estas elega…
$358,283
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Villa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 1/2
Villas Independientes Rodeadas de Naturaleza y Cerca de la Playa en Kuşadası Kuşadası, cerca…
$640,622
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 1/2
Amplias Villas Independientes con Terrazas Rodeadas de Naturaleza en Kuşadası Cerca de la an…
$589,433
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Casa de campo 3 habitaciones en Didim, Turquía
Casa de campo 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 4 000 m²
Número de plantas 5
LUXURY APPLICATIONS in DIDIM STANDARDS AND MEERBLICKEXKLUSIVER WOHNKOMPLEX MODERS DESIGN PER…
$266,095
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 1/2
Nueva Villa Independiente en Venta en Kuşadası Cerca de Servicios Diarios Ubicada cerca de l…
$381,515
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Casa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Casa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 1/2
Espaciosas Villas Adosadas en Armonía con la Naturaleza en Kuşadası Kuşadası, situada cerca …
$389,488
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Casa 5 habitaciones en Efeler, Turquía
Casa 5 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 3/10
$6,91M
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Villa 7 habitaciones en Kardeskoy, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kardeskoy, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
$19,47M
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Casa 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Casa 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1/7
$3,43M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$453,054
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Casa 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Casa 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
$9,24M
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Dúplex 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 4/3
Apartamentos Espaciosos con Vista al Campo de Golf y la Naturaleza en Kuşadası Kuşadası, sit…
$576,791
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 1/2
Espaciosas Villas Independientes con Piscinas y Terrazas Rodeadas de Naturaleza en Kuşadası …
$465,907
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Villa 6 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 445 m²
Piso 1/3
Villas independientes con vistas al mar cerca de la playa en Kuşadası Kadınlardenizi Las vil…
$1,83M
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Dúplex 5 habitaciones en Efeler, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Piso 4/4
$1,22M
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Casa 5 habitaciones en Sogucak, Turquía
Casa 5 habitaciones
Sogucak, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 375 m²
Número de plantas 3
$8,08M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Piso 1/2
Villas independientes con piscina privada y jardín en Kuşadası Aydın Las elegantes villas es…
$929,175
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Casa 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Casa 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Piso 4/8
$12,96M
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Villa 7 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Piso 1/1
Casa Independiente de una Sola Planta Cerca de la Playa en Kuşadası Ubicada cerca de la anti…
$1,20M
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Villa 7 habitaciones en Efeler, Turquía
Villa 7 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 352 m²
Número de plantas 3
$5,58M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 1/2
Villas Nuevas Amuebladas con Piscinas en Güzelçamlı, Kuşadası Kuşadası, una de las ciudades …
$466,434
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Villa 5 habitaciones en Germencik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Germencik, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Número de plantas 2
$7,72M
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
$7,85M
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Tipos de propiedades en Aydin

villas
dúplex

Parámetros de las propiedades en Aydin, Turquía

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