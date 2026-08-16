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Casas en Venta en Central Anatolia Region, Turquía

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Ankara
34
Eskisehir
17
Cankaya
16
Golbasi
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67 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Pisos de 1 a 3 Dormitorios con Garaje Cubierto en Ankara Çankaya Como capital de Turquía, An…
$198,959
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Villa 6 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
$25,58M
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Dúplex 6 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 244 m²
Piso 38/40
Apartamentos con vistas al valle en un proyecto ecológico en Çankaya Ankara El proyecto ecol…
$859,456
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dúplex 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 2/2
$3,00M
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Villa 9 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 9 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 615 m²
Número de plantas 3
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$1,84M
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Dúplex 5 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Número de plantas 22
Nuevos Apartamentos en un Elegante Proyecto en Etimesgut, Ankara Situado en el oeste de Anka…
$829,381
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TekceTekce
Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 525 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Lago y Jardines Independientes en Ankara Gölbaşı Las villas se encuent…
$1,47M
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Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 515 m²
Villas a Estrenar de 7 Dormitorios en un Exclusivo Proyecto en Gölbaşı, Ankara Ankara, la ca…
$1,47M
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Dúplex 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con terraza en Dikmen Öveçler Ankara es una de las ciudades más desarrolladas y…
$184,607
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 135 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con terraza en Dikmen Öveçler Ankara es una de las ciudades más desarrolladas y…
$219,780
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Dúplex 6 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 351 m²
Número de plantas 22
Nuevos Apartamentos en un Elegante Proyecto en Etimesgut, Ankara Situado en el oeste de Anka…
$953,152
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 7
Apartamentos Nuevos, Amplios y Elegantes en Küçükesat, Çankaya La capital de Turquía, Ankar…
$230,191
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Dúplex 5 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 3/3
$177,881
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Villa 5 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 368 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo en un Complejo con Piscina en Ankara Gölbaşı Las villas se encuentran en Gölb…
$482,360
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Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 465 m²
Villas con sistema domótico en un complejo residencial en Çayyolu, Ankara Ankara, la capital…
$1,91M
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Dúplex 6 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 3/3
$3,05M
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Dúplex 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/3
$4,36M
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Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 540 m²
Número de plantas 4
Casas de Lujo en una Zona Prestigiosa de Çankaya, Ankara Como capital de Turquía, Ankara se …
$628,109
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Villa 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 2/2
$6,69M
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Villa 6 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Villa 6 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 1/2
Lo que tienes: Amplia * villa de tres plantas 5+1* con piscina, aparcamiento abierto y jardí…
$813,069
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Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 680 m²
Número de plantas 3
Villas exclusivas con una ubicación prestigiosa en un complejo seguro en Incek, Ankara Gölba…
$1,89M
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Casa 5 habitaciones en Cankaya, Turquía
Casa 5 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 3
Chalets Pareados con Jardín Cerca de Colegios en Ankara Çankaya Ahlatlıbel Ankara es la capi…
$492,770
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Apartamentos con Tecnología Smart Home en un Complejo Seguro en Ankara, Turquía Ankara no so…
$607,287
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Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 3
Elegante Villa con Amplio Jardín en Ankara Çayyolu Çankaya es uno de los distritos más grand…
$576,056
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Villa 4 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
$10,46M
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Villa 6 habitaciones en Keskin Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Keskin Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 1/3
$14,53M
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Dúplex 4 habitaciones en Golbasi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios para Inversión en una Ubicación Privilegiada en Ankara Göl…
$219,780
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Dúplex 4 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Número de plantas 22
Nuevos Apartamentos en un Elegante Proyecto en Etimesgut, Ankara Situado en el oeste de Anka…
$449,971
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Casa 5 habitaciones en Ovakent, Turquía
Casa 5 habitaciones
Ovakent, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 648 m²
Número de plantas 3
Villas de élite y nbsp; KIWI Sunset 2, la oportunidad de obtener la ciudadanía turca! Las vi…
$3,38M
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Villa 7 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Villa 7 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 3/3
$8,08M
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villas
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