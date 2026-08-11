Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kaş
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Kas, Turquía

;
villas
51
Casa Borrar
Eliminar
65 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa Amueblada con Vista al Mar y Potencial de Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş U…
$1,11M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso 1/3
Villas con ricas comodidades en Kaş Kalkan Kalkan es un hermoso distrito situado en la parte…
$1,15M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Piscina Frente a la Playa de Patara en Antalya Gelemiş, considerada …
$337,583
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 3
Casas que ofrecen opciones de diseño interior personalizables en el centro de Kalkan Las cas…
$1,63M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Casa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Número de plantas 3
Casas que ofrecen opciones de diseño interior personalizables en el centro de Kalkan Las cas…
$759,070
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Piscina Privada en la Primera Línea de Parcelas Frente al Mar en Kal…
$659,268
Dejar una solicitud
Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
$6,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 5 habitaciones en Kalkan, Turquía
Casa 5 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 515 m²
Disfrute de un lujo incomparable en estas exquisitas villas de 5+1 en Kalkan, Kas, con 460 m…
$1,69M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Kas, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3/3
Apartamentos de lujo de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en un complejo con piscina en Ka…
$342,553
Dejar una solicitud
Casa en Kas, Turquía
Casa
Kas, Turquía
$640,822
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 1/2
Villas de 4 dormitorios con vistas al mar en Kaş Kalkan Kalkan, Kaş es la ciudad limítrofe d…
$798,870
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 130 m²
Número de plantas 2
Villas con Vistas al Mar y Potencial de Inversión en Kaş La península de Çukurbağ es una de …
$883,620
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa Exclusiva Frente al Mar con Piscina Privada y Muelle en Kaş Kalkan Kalkan presume de u…
$4,05M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
$247
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villa de Lujo con Vistas al Mar Ininterrumpidas en la Península de Kaş Kaş es una ciudad cos…
$1,12M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Villas con Vistas al mar en Venta con Plan de Pago Flexible en Kalkan Kalkan, hogar de una d…
$580,591
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Piso 1/3
Villas en un Complejo Social con Vistas al Mar en Antalya Kalkan Kalkan es un maravilloso ce…
$1,28M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Casa 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Situado en el corazón de Kalkan, un encantador complejo urbano en la costa suroeste de Turqu…
$2,63M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 4
Villa de lujo con vistas al mar y piscinas interior y exterior en Kaş Kalkan La zona de Kala…
$1,08M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Número de plantas 2
Casa amueblada de 5 dormitorios con vistas al mar y piscina privada en Kaş Kalkan Kalkan es …
$2,00M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 4
Villa con Vistas al Mar y Servicios Exclusivos en Kalkan, Kaş Situada al oeste de Antalya, K…
$1,54M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Kas, Turquía
Casa 2 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 2
Villas con Ubicación Ventajosa y Planes de Pago Flexibles en Antalya Kalkan Kalkan, situado …
$344,758
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Kalkan, Turquía
Casa 2 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Estas impresionantes villas con vistas al mar se encuentran en Kalkan, Kas, una tranquila y …
$1,92M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Agullu, Turquía
Villa 4 habitaciones
Agullu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Vista al Bosque, Piscina y Jardín en Kaş Kaş es un encantador pueblo…
$500,612
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Casa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villa de 2 dormitorios con vistas al mar y alta rentabilidad de alquiler en Kaş Kalkan Kalka…
$390,038
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 2 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 1
Villa Frente Al Mar de 1 Dormitorio en Venta con Piscina Privada en Kalkan Kaş La villa está…
$390,038
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente Frente al Mar con Piscina Privada en Antalya Kalkan Esta elegante villa …
$659,268
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 9 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Número de plantas 2
Propiedad de lujo con vistas panorámicas al mar en la península de Çukurbağ en Antalya Como …
$3,19M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Número de plantas 2
Villa Prestigiosa con Piscina Privada y Vista Panorámica al Mar en la Península de Kaş Esta …
$2,57M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas al mar en un proyecto premiado en Antalya Kaş Las villas están situadas en…
$952,632
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir