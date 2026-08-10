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Casas en Venta en Muratpasa, Turquía

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villas
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dúplex
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223 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Villa independiente de lujo con domótica, piscina y jardín en venta en Alanya Kargıcak Kargı…
$1,91M
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Casa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 353 m²
Villa Amueblada cerca de la Playa y de los Servicios Cotidianos en Kargıcak, Alanya Alanya, …
$443,491
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 900 m²
Número de plantas 6
$4,07M
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Casa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 248 m²
Número de plantas 4
Elegantes Villas con Piscina y Jardín en una Zona Tranquila en Alanya Kestel La zona de Kest…
$559,448
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Villas independientes inteligentes en el entrelazado con la naturaleza en Alanya Bektaş Las …
$2,76M
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Casa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Villas en venta con piscina privada y jardín dentro del complejo en Alanya Turquía Alanya de…
$953,056
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: 3+1 villas en una zona tranquila y pre…
$691,170
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Propiedades en Venta en un Proyecto Moderno en Muratpaşa, Antalya El barrio de Memurevleri, …
$330,571
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 4
Área 208 m²
Villas de piedra blanca 2
$829,079
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Costliness Living
$869,663
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 555 m²
Villas independientes con cómodos espacios de vida en Bektaş Alanya. Las villas están situad…
$2,03M
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 2/5
Pisos en un complejo con comodidades cerca de la playa en Antalya Estos pisos están situados…
$401,045
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 6
Área 280 m²
Wistaria Villas
$960,000
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 12
Apartamentos de diseño especial cerca del mar en Alanya Alanya es una región desarrollada en…
$608,515
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 2/3
$9,21M
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 5
Área 274 m²
Pearl Flower
$985,618
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Piso 2/5
Pisos en un complejo con comodidades cerca de la playa en Antalya Estos pisos están situados…
$698,289
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$150,063
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 4
Apartamento Dúplex de 4 Dormitorios en un Complejo en una Ubicación Céntrica de Antalya El b…
$284,315
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 5
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo 5+1 con piscina privada y la posibilidad de obtener la ciudadanía turca, la so…
$699,000
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$116,178
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 3
El apartamento está situado en el barrio de Antalya / Muratpasha Meydankavagi. En términos d…
$85,010
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Beacon of Serenity Villas
$1,33M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villas con piscina privada y vistas al mar en Alanya Villas independientes lujosamente diseñ…
$782,813
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Valley Villas
$869,663
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Casa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 m²
Piso 2/6
$4,28M
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Casa 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Elegantes villas de diseño entrelazadas con la naturaleza en Alanya Tepe Las villas indepen…
$513,185
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
El complejo, construido en Antalya / Kundu en 2025, fue construido por una de las principale…
$156,128
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Villa en Muratpasa, Turquía
Villa
Muratpasa, Turquía
Dormitorios 6
Área 280 m²
Villas de piedra blanca
$1,30M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
La casa está situada en el corazón del centro de la ciudad de Antalya, calle Işıklar. La ubi…
$425,272
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