Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Eyupsultan
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Eyupsultan, Turquía

;
villas
6
dúplex
6
Casa Borrar
Eliminar
15 propiedades total found
Dúplex 6 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 351 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con vistas al bosque en un complejo ecológico en Estambul Los apartamentos está…
$2,33M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Casa 6 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 283 m²
Las villas están en Kemerburgaz, Eyupsultan, istanbul. Esta zona en el norte de la ciudad es…
$2,35M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Casa 4 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Estas casas elegantes están situadas dentro de un proyecto inspirado en la naturaleza en Gok…
$3,10M
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Vida canónica
$358,000
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un Complejo Residencial de Concepto Familiar con Vistas al Bosque en Eyupsul…
$588,780
Dejar una solicitud
Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 226 m²
Canonic Life
$1,37M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Canonic Life
$706,000
Dejar una solicitud
Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Canonic Life
$925,000
Dejar una solicitud
Castillo 9 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Castillo 9 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 000 m²
Este extraordinario castillo de diseño único está situado en Gokturk, Eyupsultan, uno de los…
$23,23M
Dejar una solicitud
Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 435 m²
Ville Paradise
$2,78M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con vistas al bosque en un complejo ecológico en Estambul Los apartamentos está…
$1,23M
Dejar una solicitud
Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Vida canónica
$648,000
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con vistas al bosque en un complejo ecológico en Estambul Los apartamentos está…
$1,69M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 9
Apartamentos en venta en un complejo con servicios ricos en Eyüp Estambul Los apartamentos e…
$1,15M
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 5
**LOCATION:** Eyüpsultan / ISTANBUL suitable for citizenship    **CONSTRUCTION AREA…
$523,353
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir