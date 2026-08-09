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Casas en Venta en Çeşme, Turquía

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20 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Casa 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1/2
Casa Adosada en un Complejo Residencial a Poca Distancia de la Playa de Ilıca en Alaçatı, Çe…
$838,177
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Villa 8 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 8 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 1/3
Villa independiente en la zona de la mansión cerca de la playa en İzmir Çeşme La villa está …
$4,34M
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Villa 7 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 7 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Piso 1/3
Villa Independiente Cerca de la Playa en Çeşme, Esmirna La villa se encuentra en la zona de …
$2,32M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 232 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas Cerca del Mar en Çeşme İzmir Çeşme, situada al oeste de İzmir, es un lugar …
$1,42M
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Dúplex 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1/2
Apartamentos Cerca de Alaçatı y Playas en İzmir Çesme Reisdere Çeşme es uno de los centros i…
$1,14M
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Villa 8 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 8 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 445 m²
Piso 1/3
Casa unifamiliar en la zona de la mansión cerca de Alaçatı y la playa de Ilıca en Çeşme İzmi…
$4,68M
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Villa 8 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 8 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 650 m²
Piso 1/3
Villa independiente cerca de la playa en İzmir Çeşme La villa está ubicada en la zona de Mam…
$5,71M
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Casa 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Casa 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 1/2
Villa con Jardín Privado y Piscina Cerca de los Servicios Diarios en İzmir La villa está ubi…
$1,17M
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Villa 6 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 6 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 1/2
Villa Independiente con Piscina Cerca de la Playa y el Mar en Çeşme, İzmir La villa está sit…
$1,52M
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Villa 8 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 8 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 440 m²
Piso 1/3
Casa con jardín privado y piscina cerca de la playa y Alaçatı en İzmir La casa está ubicada …
$4,57M
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Villa 8 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 8 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 455 m²
Piso 1/3
Villa independiente en una ubicación privilegiada cerca de la playa en İzmir Çeşme La villa …
$5,42M
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Villa 8 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 8 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 460 m²
Piso 1/3
Villa independiente con piscina y jardín cerca de la playa en İzmir Çeşme La villa está ubic…
$4,57M
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Villa 5 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 5 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 252 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas Cerca del Mar en Çeşme İzmir Çeşme, situada al oeste de İzmir, es un lugar …
$1,41M
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Villa 7 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 7 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Piso 1/3
Villa independiente con piscina cerca de la playa y el mar en Çeşme, İzmir La villa está ubi…
$2,19M
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Villa 5 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 5 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Piso 1/3
Villa independiente en Dalyan Çeşme a poca distancia de la playa y de los servicios diarios …
$1,64M
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Casa 7 habitaciones en Çeşme, Turquía
Casa 7 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 284 m²
Piso 1/4
Villa independiente amueblada con vistas al jardín, al mar y al puerto deportivo en İzmir Çe…
$1,39M
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Villa 7 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 7 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 440 m²
Piso 1/3
Casa unifamiliar en una zona elegante cerca del mar y de la playa de Ilıca en İzmir La casa …
$4,57M
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Dúplex 3 habitaciones en Çeşme, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
Apartamentos Cerca de Alaçatı y Playas en İzmir Çesme Reisdere Çeşme es uno de los centros i…
$833,315
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Casa 5 habitaciones en Çeşme, Turquía
Casa 5 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/2
Villas de Piedra Junto a la Playa con Piscina Privada en Çeşme Şifne Situada en la costa oes…
$611,580
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Villa 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 1
В комплексе есть как виллы, так и квартиры. На территории: Открытый бассейн; Кафе; Фитнес клуб.
$1,83M
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