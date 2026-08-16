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Casas en Venta en Konyaalti, Turquía

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villas
11
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32 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 8 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 475 m²
Número de plantas 3
$34,76M
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Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/4
$8,72M
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Villa 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casa en Venta con Jardín Espacioso en Çağlarca Konyaaltı El barrio de Çağlarca, parte del di…
$314,633
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It Is RealtyIt Is Realty
Dúplex 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$286,170
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Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 3
$7,38M
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Casa 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Número de plantas 2
Villas en un Complejo con Garaje y Vistas al Bosque en Konyaaltı Este exclusivo complejo de …
$1,13M
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 5/5
$7,85M
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Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 4/4
$8,43M
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Casa 7 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 7 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
Villa de 6 dormitorios y 6 baños de 3 plantas con piscina privada en Konyaaltı, Antalya La v…
$1,09M
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Casa 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 3/4
$9,77M
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Casa 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Piso 1/9
$161,24M
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Villa en Konyaalti, Turquía
Villa
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 245 m²
Planeta 17 Villas
$800,000
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Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 4/4
$9,87M
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Casa 7 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 7 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 3
Villas con Sistemas Domóticos y Aparcamiento en Konyaaltı El barrio de Molla Yusuf en Konyaa…
$1,12M
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Villa en Konyaalti, Turquía
Villa
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 6
Área 350 m²
Presentada para la venta de villas hechas a mano, terminada a finales de 2023. Situado en la…
$792,903
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Villa 8 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 8 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 4
$48,25M
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Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 4/4
$15,23M
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Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 2/2
$12,20M
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Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Número de plantas 5
Pisos en un proyecto de concepto vacacional con piscinas en Antalya Konyaaltı Los pisos en v…
$526,316
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Villa 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 3/3
$31,97M
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Dúplex 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 4/4
$9,71M
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Villa en Konyaalti, Turquía
Villa
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 5
Área 291 m²
Flores Villas Boutique
$680,000
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Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/3
$12,32M
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Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 4/5
$540,620
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Villa en Konyaalti, Turquía
Villa
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 5
Área 350 m²
Nature Villas
$1,48M
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Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/4
Apartamento Amueblado en un Complejo Seguro con Piscina en Hurma, Konyaaltı Hurma es un barr…
$261,423
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Villa 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 445 m²
Número de plantas 4
Welcome to Cosy Life Villas! into our cozy villas for life, where you can welcome the new d…
$2,15M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1
Construido en 2014 por las principales empresas constructoras de la región, el complejo cons…
$111,754
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
El complejo fue construido por una de las principales empresas de construcción de la región …
$110,455
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Villa 7 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 7 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Una combinación única de prestigio, elegancia y comodidad, esta magnífica villa está lista p…
$2,26M
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