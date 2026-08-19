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Casas en Venta en Cankaya, Turquía

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15 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 465 m²
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
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$605,345
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It Is RealtyIt Is Realty
Dúplex 6 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 244 m²
Piso 38/40
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$856,511
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Dúplex 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 5
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Casa 6 habitaciones en Cankaya, Turquía
Casa 6 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 3
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LDV InvestLDV Invest
Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 3
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 7
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Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 530 m²
Número de plantas 3
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$626,179
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Villa 7 habitaciones en Cankaya, Turquía
Villa 7 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 540 m²
Número de plantas 4
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$626,179
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Dúplex 5 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
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$605,345
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Dúplex 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 6
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$183,003
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 135 m²
Número de plantas 5
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$219,915
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 10
Apartamentos con Vista al Bosque en un Complejo con Gimnasio Interior en Dikmen, Çankaya, An…
$313,668
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Casa 5 habitaciones en Cankaya, Turquía
Casa 5 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 3
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$490,758
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