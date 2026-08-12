Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Residencial
  4. Casa
  5. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Turquía

;
Estambul
96
Antalya
186
Alanya
38
Bodrum
6
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa 11 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 11 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
$20,85M
Dejar una solicitud
Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 1 habitación en Buyukcekmece, Turquía
Villa 1 habitación
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Área 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Turquía

villas
castillos
mansiones
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir