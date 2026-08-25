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Casas en Venta en Kepez, Turquía

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Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
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Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63 340
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 8
El complejo, completado en 2023, se encuentra en el barrio Göksu de Antalya/Kepez. Se encuen…
$105 259
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Casa 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Casa 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Villas Adosadas en un Complejo con Piscina en Kepez, Antalya Las villas se encuentran en el …
$270 842
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 5
El complejo, completado en 2025, se encuentra en la región de Antalya / Kepez. El complejo i…
$70 173
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Villa 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Número de plantas 2
$220 054
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Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Apartamento Dúplex de 4 Dormitorios con Cocina Abierta y Cocina Separada en Kepez El barrio …
$148 262
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dúplex 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/2
$4,94M
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Dúplex 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 4
Pisos céntricos en venta a poca distancia del tranvía Kepez, uno de los distritos centrales …
$135 421
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Villa Cerca de Servicios Sociales en Kepez Altınova con Opciones de Transporte Fáciles Las v…
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Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 7
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$807 555
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Dúplex 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
$4,20M
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Dúplex 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 m²
Piso 3/3
$3,89M
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Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 2/2
$5,93M
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Dúplex 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 3
Dúplex de 3 dormitorios en venta cerca del Antalya City Hospital en Kepez El apartamento est…
$161 104
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Villa 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
Villas con vistas al mar, piscinas privadas y jardines en un complejo en Kepez Las villas se…
$2,32M
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Dúplex 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Apartamentos con Pago a Plazos en Venta a 250 m de la Autovía D-400 en Kepez, Antalya Los ap…
$140 154
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Dúplex 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 7
Apartamentos en Antalya Kepez cerca del aeropuerto y centros comerciales El distrito de Kepe…
$302 362
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Villa 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
$19,87M
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Dúplex 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 3/3
$6,45M
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Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 m²
Piso 3
$7,21M
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Casa 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Casa 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3/7
$6,10M
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Dúplex 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Apartamentos de Elite a 800 m del hospital y la estación de tranvía en Kepez Antalya Los apa…
$149 878
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Dúplex 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 4/5
$4,60M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 4
El complejo, que se completó en el 3er trimestre de 2025, se encuentra en el Barrio Antalya/…
$88 735
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El apartamento se encuentra en Kepez/Çamlıbel Barrio en la planta baja de un edificio de 3 p…
$75 564
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
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Área 75 m²
Número de plantas 5
El complejo fue construido en 2024 en la región de Antalya/Kepez. El complejo consta de 3 bl…
$121 922
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
Completado a finales de 2024, el edificio se encuentra en Antalya/Kepez. La ubicación está a…
$75 564
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