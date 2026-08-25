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Casas en Venta en Serik, Turquía

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villas
44
adosados
3
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85 propiedades total found
Villa 9 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 9 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 117 m²
Número de plantas 3
$1,05M
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Villa 9 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 9 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 088 m²
Número de plantas 3
1088 m2 de terreno9 habitaciones1 baño turco1 salónEdificio de 350 m2camelliaGaraje cerradoG…
$1,40M
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 3 dormitorios con piscina privada en Kadriye Antalya Kadriye se encue…
$510 163
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
Casa Independiente Amueblada de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Belek, Antalya Esta cas…
$447 325
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Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Chalet Independiente con Piscina en Venta en Belek Antalya Belek, una de las zonas residenci…
$478 643
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 3
$8,08M
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Número de plantas 2
Villa independiente con piscina cerca de la playa y campos de golf en Belek La villa está si…
$370 285
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Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 1/3
Villa Independiente en Venta en Belek, Antalya con Gran Jardín y Terraza, Cerca de la Playa …
$558 027
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Dúplex 4 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 3/4
Apartamentos bien Equipados en Venta en una Ubicación Privilegiada en Belek, Antalya Belek e…
$218 308
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Dúplex 4 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 2/3
Propiedades de inversión cerca de todas las comodidades diarias y sociales en Belek Modernas…
$296 072
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 209 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente de 4 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en Belek, Turquía La villa…
$519 414
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Casa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Villa amueblada y reformada en venta en Kadriye Antalya Kadriye es uno de los principales de…
$197 384
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Casa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 3
Villa Adosada con Piscina Privada en Belek Belek, una de las zonas más prestigiosas de Antal…
$348 261
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Casa 3 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 3
Villa Triplex Amueblada en un Complejo con Piscina en Belek Belek, uno de los destinos resid…
$185 805
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Villa 10 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 10 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 380 m²
Número de plantas 3
Amplia Villa de 9 Dormitorios con Jardín Privado Cerca de Campos de Golf en Kadriye Serik An…
$1,55M
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Casa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 3
Villa adosada con jardín privado en un complejo con piscina en Belek, Antalya Esta villa ado…
$213 503
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Casa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villa adosada amueblada cerca de la playa y campos de golf en Belek La villa pareada en vent…
$222 711
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Dúplex 5 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 5/5
$5,70M
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 277 m²
Número de plantas 3
Villas Independientes en el Proyecto Papatya de Neovilla, la Zona más Prestigiosa de Kadriye…
$576 888
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Dúplex 4 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 7/8
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con servicios sociales en un complejo cerrado en Gedik, Se…
$166 941
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 1/3
Villas independientes de élite cerca de la playa y de campos de golf en Antalya, Kadriye Las…
$520 670
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Piscina Cerca de la Playa y de las Instalaciones Sociales en Belek, …
$546 683
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Dúplex 3 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/3
Propiedades en un complejo con piscina cerca de campos de golf y servicios sociales en Belek…
$164 606
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Número de plantas 2
Villas de 3 dormitorios cerca de la tierra de las leyendas en Antalya Kadriye Las villas est…
$676 244
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Casa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villa Pareada Amueblada en un Complejo con Piscina en Belek Belek, uno de los destinos más p…
$210 047
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Casa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 3
Villa Adosada Amueblada con Amplio Jardín cerca de Campos de Golf en Kadriye La villa adosad…
$183 580
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
$7,27M
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Dúplex 5 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/3
Piso Dúplex Amueblado de 4 Dormitorios en un Complejo con Piscina en Belek, Antalya Belek, u…
$253 943
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Casa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Número de plantas 3
Casa Adosada Amueblada con Jardín en Belek Antalya La casa se encuentra en Belek, uno de los…
$218 308
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villas independientes cerca de servicios sociales en Belek Antalya Belek es un famoso destin…
$728 170
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