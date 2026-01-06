Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Efeler, Turquía

11 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Yilmazkoy, Turquía
Villa 6 habitaciones
Yilmazkoy, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
$3,93M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Efeler, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 3/3
$1,58M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Casa 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1/7
$3,46M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Yilmazkoy, Turquía
Villa 5 habitaciones
Yilmazkoy, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
$4,10M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Efeler, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Piso 4/4
$1,23M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Casa 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Piso 4/8
$13,18M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Efeler, Turquía
Villa 7 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 352 m²
Número de plantas 3
$5,62M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Efeler, Turquía
Casa 5 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 3/10
$7,03M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Kardeskoy, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kardeskoy, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
$19,61M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Casa 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
$9,31M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 4/4
$1,85M
Dejar una solicitud
