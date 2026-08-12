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Casas con piscina en Venta en Turquía

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Bodrum
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144 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
TOP TOP
Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/4
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$571,996
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
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Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
TOP TOP
Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63,340
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 2
$809,757
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Esta impresionante villa en venta en Bektas, Alanya, ofrece 385 m2 de lujoso espacio habitab…
$760,330
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Casa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 271 m²
Situado en la pintoresca zona de Gumusluk, Bodrum, estas villas unifamiliares ofrecen una me…
$1,34M
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Casa 6 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 6 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Esta impresionante villa de lujo en venta en Bektas, Alanya, ofrece 450 m2 de refinado espac…
$1,35M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 336 m²
Piso 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
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ISB Global Immobilien
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Casa en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Si estás listo para comprar una villa en Alanya Turquía, esta exclusiva colección de 18 casa…
$817,239
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Villa 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
Algunos hogares impresionan. Y luego están los que te enamoras a primera vista.Esta lujosa v…
$1,37M
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Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villas independientes de lujo con piscina privada y vistas impresionantes cerca del Shore en…
$1,04M
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Villa 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Villa 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: Villas de lujo en las montañas del dis…
$649,217
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Casa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Villas de piedra de lujo con vistas panorámicas al mar en Bodrum Gumusluk Ubicado en un pres…
$988,859
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Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una villa con alma en Karayoz – un lugar celestial para vivir y relajarse.Una amplia villa d…
$525,000
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Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Villas en Prestigioso Proyecto con Playa Privada en Bodrum Adabuku Adabuku cuenta con playas…
$679,476
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Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Elegante Villa de 5 dormitorios con piscina privada y comodidades Premier cerca de Alanya Ex…
$537,043
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Casa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 407 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Yalıkavak, Bodrum, estas villas de lujo ofrecen vistas exc…
$2,31M
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Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 680 m²
Elegante Villa de 5 dormitorios en Bektas - Piscina Privada, Spa y Gimnasio Descubre un mund…
$1,75M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Gran jardín dúplex 4+1 con una superficie total de unos 170 m2, situado en 1-…
$389,634
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Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Bodrum Villas: Luxury Living with Smart Home Systems in Gulluk Embark en su viaje a lujo viv…
$650,288
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Casa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 265 m²
Villas destacadas con oportunidad de ciudadanía en Bodrum Turkbuku Turkbuku, también conocid…
$1,34M
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 366 m²
Esta impresionante villa de 4 dormitorios en venta en Tepe, Alanya, ofrece 366 m2 de lujoso …
$1,40M
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Casa 1 habitacion en Bodrum, Turquía
Casa 1 habitacion
Bodrum, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Luxury Seafront Properties with Private Beach Access in Yalıkavak Bodrum Propiedades frente …
$686,480
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 462 m²
Piso 1/13
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de primera clase …
$968,790
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Casa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Encantadora Villa de 3 dormitorios con vistas al mar en Tepe Descubra esta encantadora villa…
$385,270
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Casa 3 habitaciones en Foca, Turquía
Casa 3 habitaciones
Foca, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Esta exclusiva villa se encuentra en la serena isla sovalye, la única isla habitada en el ar…
$3,79M
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Casa 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Invertir en Lujo: Villas en Mugla Milas Situado en un proyecto que hace hincapié en la vida …
$542,880
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Casa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Elegante Villa de 3 dormitorios con impresionantes vistas al mar y la montaña en Tepe, Alany…
$385,270
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Casa 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Descubre estas exquisitas villas triplex ubicadas a sólo 2 km de la playa de Gurpınar en el …
$1,84M
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