Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Región del Mediterráneo
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Región del Mediterráneo, Turquía

;
Antalya
186
Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
1 227 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
TOP TOP
Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63,340
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa 3+1 en venta en Alanya, KargydzhakOfrecemos para la venta una amplia villa de dos nive…
$369,480
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo 5+1 con vistas panorámicas al mar en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una …
$529,885
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dúplex 3 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 2/3
Apartamentos Elegantes en un Proyecto Cerca de Campos de Golf en Belek, Antalya Los apartame…
$188,204
Dejar una solicitud
Villa en Ishakli, Turquía
Villa
Ishakli, Turquía
$195,382
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 353 m²
Villa Amueblada cerca de la Playa y de los Servicios Cotidianos en Kargıcak, Alanya Alanya, …
$443,491
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa 4+1 con piscina privada en venta en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una amplia vi…
$496,488
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Casa en Kargicak, Turquía
Casa
Kargicak, Turquía
$1,21M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa con piscina propia en un complejo protegido con vistas al marDistrito Kargyjak - Jasmi…
$346,725
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo 3+1 en Kargicak, Alanya Silencio Piscina privada, Vista panorámica del marOfre…
$334,058
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Villa independiente de lujo con domótica, piscina y jardín en venta en Alanya Kargıcak Kargı…
$1,91M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 2
$809,757
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Propiedades en Venta en un Proyecto Moderno en Muratpaşa, Antalya El barrio de Memurevleri, …
$266,718
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 8 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Piso 4/4
$25,58M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 1
Villas Amuebladas con Vistas al Mar para Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş La penín…
$655,589
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Erdemli, Turquía
Villa 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Área 150 m²
$219,066
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 3+1Floor: 1, , 155m2, 285.000 €Ubicado en el entorno tranquilo y pint…
$327,945
Dejar una solicitud
Casa en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 639 m²
Descubra una notable selección de villas en venta en Alanya, ofreciendo una mezcla única de …
$4,06M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa amueblada de cuatro dormitorios con piscina y vistas al mar, situada en la zona de Kar…
$496,883
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 6 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Esta elegante y totalmente amueblada villa de 6+2 triplex en Kargıcak ofrece la mejor experi…
$955,990
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Esta impresionante villa en venta en Bektas, Alanya, ofrece 385 m2 de lujoso espacio habitab…
$760,330
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 2+1Floor: 1, , 150m2, 318.000 €Descubre el epítome de la vida de lujo…
$365,918
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
Villas con vistas al mar, piscinas privadas y jardines en un complejo en Kepez Las villas se…
$2,32M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Casas con vista al mar y sistemas de domótica en Alanya Antalya Las elegantes casas unifamil…
$5,00M
Dejar una solicitud
Villa en Kargicak, Turquía
Villa
Kargicak, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Alanya Modern Villas
$1,48M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/2
$15,58M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Oba, Turquía
Villa 5 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 2
4 villas independientes con piscina privadaAdecuado para obtener la ciudadanía turcaOfrecemo…
$628,564
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Adosado Adosado 3 habitaciones en Camyuva, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Camyuva, Turquía
Dormitorios 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
En venta es una acogedora villa en el pintoresco pueblo de Chamyuva. Un lugar tranquilo y tr…
$790,644
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Lista de preciosVilla, 3+1Floor: 1, , 220m2, 245.000 €Sumérgete en el pináculo de lujo vivie…
$281,918
Dejar una solicitud
Casa en Dosemealti, Turquía
Casa
Dosemealti, Turquía
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Descubre el encanto de las lujosas villas unifamiliares situadas en el sereno barrio Duzlerc…
$1,45M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Región del Mediterráneo

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir