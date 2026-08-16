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Casas en Venta en Mezitli, Turquía

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25 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 15
Nuevos apartamentos de inversión a 200 metros del mar en Mersin Apartamentos en Mersin, Tece…
$293,091
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Villa 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa 5+1 con vistas panorámicasMersin, AyashRenovación de diseño de la villaComplejo de Vil…
$445,904
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Villa 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 267 m²
Número de plantas 3
Villas de clase Premium 4+1Mezitli, MersinEl complejo consta de 10 villasVista panorámica de…
$665,427
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villas de clase Premium 5+1Mezitli, MersinLa villa está situada en un territorio valladoAl m…
$571,672
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Villa 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa 4+1 en la primera costaMersin, TashujuSuperficie terrestre 430 m2Villa zona de 250 m2H…
$857,508
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Villa 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Número de plantas 2
Nuevo complejo en Tomyuk, MersinVillas 3+1La villa tiene una piscina privada y una zona vall…
$480,205
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LDV InvestLDV Invest
Casa 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Casa 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/14
$1,86M
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Dúplex 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 5
Nuevo Apartamentos en Venta a Poca Distancia a Pie de Todas las Comodidades Sociales en Mezi…
$522,138
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 15
Apartamentos-duplexes 1 + 1 en un complejo de clase premium, Tomyuk, MersinComplejo entregad…
$171,502
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Dúplex 8 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 8 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Piso 13/14
Nuevo complejo de élite en Mezitli, MersinPrimera costaAdecuado para la ciudadanía turcaAdec…
$628,839
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Villa 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo 4+1Ayash, Mersin.Vista marEl complejo consta de 9 villasFinalización de la co…
$400,171
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 12
1+1 apartamentos duplex en un nuevo complejo en Mersin, TegeEl complejo cuesta de 1 bloqueCo…
$66,314
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Villa 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 225 m²
Número de plantas 2
Nuevo complejo en Tomyuk, MersinVillas 4+1Complejo entregado, buscado recibidoLa villa tiene…
$834,642
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Villa 7 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 7 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Número de plantas 3
Nuevas Villas Independientes en una Ubicación Prestigiosa en Mezitli, Mersin Con una de las …
$1,25M
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Villa 4 habitaciones en Findikpinari, Turquía
Villa 4 habitaciones
Findikpinari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 135 m²
Número de plantas 1
$13,95M
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Villa 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa para dos propietarios / casa adosada 3+1Mersin, YenishehirSuperficie de la tierra 1500…
$234,386
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Villa 6 habitaciones en Cevlik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Cevlik, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Piso 2
$41,56M
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Dúplex 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 13
Duplexes 4+1Ayash, Mersin.Vista panorámica del mar, montañasAdecuado para permiso de residen…
$356,723
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Casa 7 habitaciones en Mezitli, Turquía
Casa 7 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 4
Villas inteligentes con espectaculares vistas al bosque, la ciudad y el mar en Mersin Mezitl…
$644,800
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Villa 8 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 8 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo 6+2Yenishehir, MersinVista al mar, montañas, ciudadLa villa está alquilada, pu…
$800,341
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Villa 8 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 8 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Piso 4/4
$25,58M
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 13
Nuevos apartamentos en venta en valiosa ubicación en Mersin Mezitli Nuevos apartamentos en …
$189,857
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Villa 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
$17,38M
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Número de plantas 15
Nuevos apartamentos de inversión a 200 metros del mar en Mersin Apartamentos en Mersin, Tece…
$246,196
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Villa 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
Villas Nuevas en Venta en Mersin Davultepe Mezitli, uno de los distritos más populares de Me…
$698,670
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