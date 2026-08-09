Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Milas
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Milas, Turquía

;
villas
37
Casa Borrar
Eliminar
48 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes con Jardín y Piscina Privada en Muğla Milas Los chalets independientes…
$364,174
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes y Adosados con Sistemas Domésticos Inteligentes y Jardines Privados e…
$870,200
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 1
Casas de Piedra Independientes con Concepto de pueblo en la Zona de Inversión de Kemikler en…
$368,684
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes y Adosados con Sistemas Domésticos Inteligentes y Jardines Privados e…
$653,236
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$1,05M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villas gemelas dentro de un proyecto con ricas instalaciones sociales en Adabükü, Bodrum Muğ…
$685,360
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 1/2
Casas inteligentes entrelazados la naturaleza en Bodrum Adabükü Las casas inteligentes están…
$352,504
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Número de plantas 3
Villas con piscina privada en medio de la vegetación en Bodrum Muğla La región Dörttepe de B…
$623,290
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 6 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Villas con piscina privada en medio de la vegetación en Bodrum Muğla La región Dörttepe de B…
$432,840
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Villas con Vistas al Mar en Venta en Milas Bozbük La región de Bozbük, en Muğla Milas, con s…
$920,548
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 267 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$1,64M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
Villas de campo con sistema de casa inteligente en Muğla Milas Las villas de campo están si…
$531,293
Dejar una solicitud
Villa en Mentes, Turquía
Villa
Mentes, Turquía
Situado en la prestigiosa zona de Bodrum Adabükü, esta exclusiva villa triplica vista al mar…
$1,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 6 habitaciones en Meselik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Meselik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa de 4 Dormitorios y 2 Salones Cerca del Aeropuerto en Bodrum Meşelik se ha convertido e…
$484,259
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
Villas con Vistas al Lago y a la Naturaleza Cerca del Aeropuerto en Adabükü Bodrum Estas ele…
$311,800
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 145 m²
Número de plantas 2
Villas de campo con sistema de casa inteligente en Muğla Milas Las villas de campo están si…
$631,838
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Bogazici, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bogazici, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente de 5 Dormitorios en Venta con Piscina Infinita en Bodrum Esta villa inde…
$672,245
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Milas, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Villas con Hogar Inteligent en Proyecto Galardonado en Bodrum Adabükü Las villas del proyect…
$2,27M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 6 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Casa de piedra rodeada de naturaleza en Çandır, Milas Çandır es un encantador pueblo de Muğl…
$216,629
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 2
Villas de campo con sistema de casa inteligente en Muğla Milas Las villas de campo están si…
$605,559
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 800 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de vil…
$1,11M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 247 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Villas de primer…
$844,585
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Villa 4+1 clase premium con su propi…
$834,570
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 364 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Milas, Mugla, Turquía
$3,82M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 704 m²
Piso 1/11
Lo que tienes: Dos villas 3+1 y 1+1 en una zona tranquila de Kargicak con vistas al mar. Zo…
$1,32M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/2
Lo que usted consigue: Villa Premium en construcción 600 metros de la playa en el distrito d…
$1,00M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 344 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: 4+1 villas de lu…
$973,665
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 463 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Villas de lujo a…
$1,02M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Gulluk, Turquía
Villa 4 habitaciones
Gulluk, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 386 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Güllük, Mugla, Turquía
$1,45M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: 4+1 villas de lujo con p…
$1,07M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir