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Casas en Venta en Región del Mar Negro, Turquía

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Corum
12
Trabzon
9
Iyidere
8
Rize
8
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43 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Casa 6 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 491 m²
Número de plantas 3
Casas elegantes en un amplio complejo en Trabzon Ortahisar Las casas elegantes se encuentra…
$741,469
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Gran jardín dúplex 4+1 con una superficie total de unos 170 m2, situado en 1-…
$389,634
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Casa 5 habitaciones en Karaagac, Turquía
Casa 5 habitaciones
Karaagac, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 471 m²
Estas villas independientes se encuentran en Buyukcekmece, istanbul, cerca del hermoso lago …
$1,40M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 6 habitaciones en Uzunyurt, Turquía
Casa 6 habitaciones
Uzunyurt, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Situado en el tranquilo barrio de Faralya, en el extremo oriental de la famosa región de Fet…
$2,57M
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 4
Área 290 m²
Villav
$925,818
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Casa 4 habitaciones en Ciftlik, Turquía
Casa 4 habitaciones
Ciftlik, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Situado cerca de la icónica playa Çalıs en Fethiye, Mugla, estas lujosas villas unifamiliare…
$958,504
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 7 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 8
Apartamentos con Terraza en Zona Tranquila y Confortable en Trabzon Yalıncak Los apartamento…
$415,269
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Dúplex 7 habitaciones en Osmanbaba, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Osmanbaba, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 8/8
Apartamento Dúplex en un Complejo de Dos Bloques en Trabzon Akçaabat Söğütlü El apartamento …
$356,275
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Casa 4 habitaciones en Bogazici, Turquía
Casa 4 habitaciones
Bogazici, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Ubicado en el sereno y pintoresco Adabuku, estas villas de lujo forman parte de un desarroll…
$2,28M
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 6
In Göcek, luxury is not ostentatious.Location is valued here. Air. View. This villa is locat…
$796,341
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Casa 3 habitaciones en Ciftlik, Turquía
Casa 3 habitaciones
Ciftlik, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Situado en el sereno barrio Çiftlik de Fethiye, estas villas independientes ofrecen un estil…
$933,987
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 2
Casas de Diseño Especial con Sistemas de Gas Natural en Yalıncak Trabzon Las casas unifamili…
$733,372
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Casa 6 habitaciones en Uzunyurt, Turquía
Casa 6 habitaciones
Uzunyurt, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 420 m²
Situado en la región suroeste de Turquía, Fethiye es una joya de Mugla, dibujando millones d…
$1,33M
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Casa en Bektas, Turquía
Casa
Bektas, Turquía
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Para aquellos que buscan un estilo de vida exclusivo en una de las ciudades costeras más des…
$1,58M
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 4
Área 160 m²
Faralya — it's not about the resort.It's about the heights. About silence. About space. The …
$515,616
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Casa 7 habitaciones en Omerli, Turquía
Casa 7 habitaciones
Omerli, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 538 m²
Estas villas se encuentran en el tranquilo distrito de Çekmekoy, en el lado anatolio de ista…
$1,86M
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 200 m²
Presentada a la venta es una villa en construcción, situada a 30 minutos del centro de Fethi…
$332,286
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en Trabzon Ortahisar, Rodeadas de Naturaleza y a Poca Distancia de la …
$950,839
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Villa 6 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 6 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Villas elegantes y espaciosas en un complejo en Ortahisar Trabzon Las villas están situadas …
$345,865
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Dúplex 7 habitaciones en Akcaabat, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Akcaabat, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 17/17
Amplio Apartamento Dúplex en el Proyecto Panorama 61 en Trabzon Akçaabat Este elegante proye…
$356,275
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 200 m²
Modern 4+1 villa with pool in Yanıklar, Fethiye - suitable for Turkish citizenship A new two…
$532,650
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Casa 3 habitaciones en Bogazici, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bogazici, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Adabuku, un pintoresco asentamiento en Bodrum, ofrece una impresionante mezcla de bahías azu…
$1,10M
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Villa 5 habitaciones en Arsin, Turquía
Villa 5 habitaciones
Arsin, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Villas de 4 Dormitorios con Amplias Áreas Verdes en Trabzon Arsin La región de Cudibey en Ar…
$451,128
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Villa 7 habitaciones en Atakum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Número de plantas 3
$27,90M
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Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtiene: Villas en la zona de Pa…
$1,72M
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 220 m²
Nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación perfect…
$503,471
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Casa 6 habitaciones en Kumkoy, Turquía
Casa 6 habitaciones
Kumkoy, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Esta elegante villa se encuentra en el lado europeo de istanbul, en una de las zonas más pre…
$1,35M
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Villa en Iyidere, Turquía
Villa
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 210 m²
A wonderful villa with stunning mountain views, located in Fethiye, is available for sale. T…
$641,656
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Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de clase Premium …
$756,395
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Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 1
Lo que tienes: amplia villa 3+1 con una superficie de 180 m2, casa totalmente amueblada, pis…
$490,275
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