Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Estambul
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Estambul, Turquía

;
Fatih
115
Beylikduzu
53
Buyukcekmece
45
Basaksehir
34
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
388 propiedades total found
Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 496 m²
El proyecto se encuentra en una zona de 896.362 m2 con villas de diferentes tamaños de 152 a…
$1,76M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Uskudar, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Propiedad con vista a la ciudad cerca de la costa en Üsküdar, Estambul La propiedad está ubi…
$632,390
Dejar una solicitud
Dúplex 8 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 8 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 430 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Amplias Comodidades Sociales en Estambul Bakırköy destaca como uno de los d…
$4,51M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 128 m²
Marine West
$4,80M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 635 m²
Basaksehir es uno de los distritos de desarrollo rápido de istanbul, ofreciendo tranquilidad…
$1,44M
Dejar una solicitud
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Jardines costeros
$926,281
Dejar una solicitud
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Petunia Villas Casas
$416,097
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Basaksehir, uno de los principales distritos de inversión de istanbul, es conocido por su am…
$834,751
Dejar una solicitud
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 259 m²
El proyecto se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de la región de Alicante, en l…
$486,895
Dejar una solicitud
Casa 9 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa 9 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 340 m²
Número de plantas 4
Edificio de 4 plantas amueblado 250 metros de la calle principal y la costa en Balat El edif…
$1,61M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Avcilar, Turquía
Casa 5 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Número de plantas 2
Villas en venta en Avcılar, Estambul, a 800 m del lago Küçükçekmece Las villas en Estambul e…
$440,341
Dejar una solicitud
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 840 m²
Cordis Lacus
$2,44M
Dejar una solicitud
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Green Stone Paradise
$973,000
Dejar una solicitud
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 425 m²
Terra Luna Villas
$417,696
Dejar una solicitud
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 407 m²
Villas Lake Valley
$572,000
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Hastane Sokagi, Turquía
Casa 5 habitaciones
Hastane Sokagi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 3/3
$16,86M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Villa 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa con Piscina Privada y Jardín en İstanbul Büyükçekmece La villa con piscina privada se …
$748,001
Dejar una solicitud
Villa en Buyukcekmece, Turquía
Villa
Buyukcekmece, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Situado en Buyukcekmece, una de las nuevas ciudades favoritas de Estambul, Project Villas le…
$1,25M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Umraniye, Turquía
Casa 6 habitaciones
Umraniye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Villas adosadas con piscinas privadas en una ubicación privilegiada en Ümraniye, Estambul Es…
$1,50M
Dejar una solicitud
Villa en Sapanca Sokak, Turquía
Villa
Sapanca Sokak, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 601 m²
Nature Palace
$3,15M
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa 8 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Número de plantas 4
Edificio renovado con transformación urbana en Fatih Estambul El edificio de 4 plantas hace …
$1,81M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Sancaktepe, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Sancaktepe, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 324 m²
Pisos en Venta en un Complejo Pintoresco Cerca del Metro en Sancaktepe Estambul Sancaktepe e…
$802,338
Dejar una solicitud
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
White Arcadia Beach Resort Villas
$405,727
Dejar una solicitud
Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 294 m²
Loire Mansion
$902,000
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
Basaksehir es un distrito bien planificado en istanbul, conocido por su infraestructura mode…
$1,33M
Dejar una solicitud
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
La Nature Residence
$441,275
Dejar una solicitud
Villa en Beylikduzu, Turquía
Villa
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Villas Silver Moon
$764,796
Dejar una solicitud
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 408 m²
Valley Vista Villa
$2,12M
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa 10 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Número de plantas 5
Edificio listo para mudarse con unidades amuebladas en Fatih Akşemsettin. El edificio ha sid…
$1,61M
Dejar una solicitud
Villa en , Turquía
Villa
, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 576 m²
Marine West
$2,64M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Estambul

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir