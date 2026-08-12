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Castillos en venta en Turquía

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3 propiedades total found
Castillo 9 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Castillo 9 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 2 000 m²
Este extraordinario castillo de diseño único está situado en Gokturk, Eyupsultan, uno de los…
$23,23M
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Castillo 8 habitaciones en Basiskele, Turquía
Castillo 8 habitaciones
Basiskele, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 964 m²
Situado en Kocaeli, un próspero centro industrial en Turquía, estas villas especialmente dis…
$2,78M
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Castillo 4 habitaciones en Oba, Turquía
Castillo 4 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
¡La villa es objeto de patrimonio histórico! Cerca de la villa hay una iglesia histórica del…
$2,65M
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TekceTekce
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Parámetros de las propiedades en Turquía

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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