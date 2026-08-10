Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Antalya
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Antalya, Turquía

;
Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
Kas
65
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
1 180 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
TOP TOP
Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63,340
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo 3+1 en Kargicak, Alanya Silencio Piscina privada, Vista panorámica del marOfre…
$334,058
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Casa en Kargicak, Turquía
Casa
Kargicak, Turquía
$1,21M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Biyikli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Biyikli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 1
Vivienda Independiente Amueblada con Piscina en Döşemealtı, Antalya El barrio de Kovanlık, u…
$287,639
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Villa independiente de lujo con domótica, piscina y jardín en venta en Alanya Kargıcak Kargı…
$1,91M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Número de plantas 2
Villas en un Complejo con Garaje y Vistas al Bosque en Konyaaltı Este exclusivo complejo de …
$1,13M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Antalya Altıntaş Los apartamentos en ven…
$189,543
Dejar una solicitud
Villa en Ishakli, Turquía
Villa
Ishakli, Turquía
$195,382
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 353 m²
Villa Amueblada cerca de la Playa y de los Servicios Cotidianos en Kargıcak, Alanya Alanya, …
$443,491
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo 5+1 con vistas panorámicas al mar en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una …
$529,885
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Dúplex 3 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 2/3
Apartamentos Elegantes en un Proyecto Cerca de Campos de Golf en Belek, Antalya Los apartame…
$189,543
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 6 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 410 m²
Número de plantas 2
Villa con una superficie de 410 metros cuadrados con acabado premium con la ciudad de Alanya…
$805,388
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/3
Piso Dúplex Amueblado de 4 Dormitorios en un Complejo con Piscina en Belek, Antalya Belek, u…
$253,943
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa con piscina propia en un complejo protegido con vistas al marDistrito Kargyjak - Jasmi…
$346,725
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Situado en el prestigioso Tepe Mahallesi, estas elegantes villas independientes ofrecen impr…
$1,34M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Casa 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Villas Adosadas en un Complejo con Piscina en Kepez, Antalya Las villas se encuentran en el …
$273,913
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/3
Apartamentos en complejo con servicios sociales en Belek Belek es una de las zonas más prest…
$209,255
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Casa de 5 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín Amplio en Belek Belek, una de las áreas m…
$641,441
Dejar una solicitud
Villa en Konyaalti, Turquía
Villa
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 5
Área 350 m²
Nature Villas
$1,48M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 580 m²
Esta extraordinaria villa de lujo en venta en Bektas, Alanya, ofrece 580 m2 de espaciosa viv…
$2,69M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa Amueblada con Vista al Mar y Potencial de Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş U…
$1,11M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 2/2
$14,53M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 900 m²
Número de plantas 6
$4,07M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 248 m²
Número de plantas 4
Elegantes Villas con Piscina y Jardín en una Zona Tranquila en Alanya Kestel La zona de Kest…
$559,448
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villa de 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria Cerca de Land of Legends en Kadriye Antalya E…
$215,724
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
PrecioVilla, 3+1
$362,466
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Villas independientes inteligentes en el entrelazado con la naturaleza en Alanya Bektaş Las …
$2,76M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Villas en venta con piscina privada y jardín dentro del complejo en Alanya Turquía Alanya de…
$953,056
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Casa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 1/2
Casas en zona tranquila y apacible en Antalya Altinkale Las casas adosadas están situadas en…
$632,390
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 6 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta extensiva villa de 6 dormitorios en la zona más codiciada de Kargicak ofrece una vivien…
$1,64M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Antalya

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir