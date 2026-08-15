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Casas en Venta en Alanya, Turquía

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435 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa 3+1 en venta en Alanya, KargydzhakOfrecemos para la venta una amplia villa de dos nive…
$369,480
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Alanya-home
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa 4+1 con piscina privada en venta en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una amplia vi…
$496,488
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Alanya-home
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Villa 9 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 9 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 3
Lista de preciosVilla, 7+2Floor: 1, , 430m2, €2,600,000Ubicado a lo largo de la impresionant…
$2,99M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 3+1Floor: 1, , 175m2, 236.000 €Entra en tu retiro de sueños en el enc…
$271,562
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Villa 4 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Villa 4 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 3+1, 179m2, 330.000 €Bienvenido a su santuario costero de ensueño, ub…
$379,726
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Casa en Oba, Turquía
Casa
Oba, Turquía
$114,138
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International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo 5+1 con vistas panorámicas al mar en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una …
$529,885
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Alanya-home
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Villa en Incekum, Turquía
Villa
Incekum, Turquía
$186,583
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International real estate agency Habita
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 1
Lo que obtienes: Moderna villa amueblada planificación 3+1 con una superficie de 160 m2, con…
$602,672
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 520 m²
Número de plantas 2
Villa 4+1 en Kargyjak, Alanya – 520 m2 con piscina privada y jardínAmplia villa 4+1 en venta…
$445,217
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Alanya-home
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Dúplex 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/2
$15,58M
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Casa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Casa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villa amueblada en venta en Alanya, distrito de KargicakOfrecemos a la venta una amplia vill…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 3
Villa de Obra Nueva con Vistas al Mar, Piscina Privada y Jardín en Alanya Alanya es uno de l…
$644,603
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 4+1Floor: 1, , 200m2, 765.000 €Entra en un mundo de elegancia y seren…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Villa amueblada con cuatro dormitorios con su propia piscina con vistas al mar, fortaleza y …
$565,582
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 3+1Floor: 1, , 150m2, 375.000 €Entra en un mundo de elegancia y sofis…
$431,507
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Casa 2 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Casa 2 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
$4,65M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/2
$759,734
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
МенаВилла, 4+1, 345m2, 419.000 €
$482,137
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 3+1Floor: 1, , 170m2, 300.000 €Experimente el epítome de lujo viviend…
$345,205
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Villa 9 habitaciones en Oba, Turquía
Villa 9 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Lista de preciosVilla, 7+2Floor: 1, , 400m2, 865.000 €Bienvenido a su residencia de ensueño,…
$995,342
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Villa 8 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 8 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 6+2Floor: 1, , 250m2, 670,000 €Bienvenido a un exquisito oasis enclav…
Precio en demanda
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Casa en Kargicak, Turquía
Casa
Kargicak, Turquía
$1,21M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo 3+1 en Kargicak, Alanya Silencio Piscina privada, Vista panorámica del marOfre…
$334,058
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Alanya-home
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Casa en Alanya, Turquía
Casa
Alanya, Turquía
$1,95M
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Villa 4 habitaciones en Kesefli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kesefli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 3+1Floor: 1, , 220m2, 485.000 €Bienvenido a su nuevo santuario en el …
$558,082
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 648 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo KIWI Sunset 2, la oportunidad de obtener la ciudadanía turca!Villa KIWI Sunset…
$3,15M
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Villa 6 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 6 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
BEKTAŞ VILLA 5, BEKTAŞ LOCATION. IT IS 124 km from ANTALYA AIRPORT, 44 km from GAZIPAS…
$574,043
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Villa 6 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 6 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Lista de preciosVilla, 5+1Floor: 1, , 360m2, 1.200.000 €Descubre el epítome de la vida refin…
$1,38M
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Villa 5 habitaciones en Demirtas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Demirtas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Lista de preciosVilla, 4+1Floor: 1, , 240m2, €480,000Bienvenido a su casa de ensueño, una im…
$552,329
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