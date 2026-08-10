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Casas en Venta en Fatih, Turquía

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115 propiedades total found
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Jardines costeros
$926,281
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Petunia Villas Casas
$416,097
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 259 m²
El proyecto se encuentra en una de las zonas más prestigiosas de la región de Alicante, en l…
$486,895
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Casa 9 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa 9 habitaciones
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Dormitorios 4
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Edificio de 4 plantas amueblado 250 metros de la calle principal y la costa en Balat El edif…
$1,61M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 840 m²
Cordis Lacus
$2,44M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Green Stone Paradise
$973,000
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 425 m²
Terra Luna Villas
$417,696
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 407 m²
Villas Lake Valley
$572,000
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Casa 8 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa 8 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Número de plantas 4
Edificio renovado con transformación urbana en Fatih Estambul El edificio de 4 plantas hace …
$1,81M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
White Arcadia Beach Resort Villas
$405,727
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
La Nature Residence
$441,275
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 408 m²
Valley Vista Villa
$2,12M
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Casa 10 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa 10 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Número de plantas 5
Edificio listo para mudarse con unidades amuebladas en Fatih Akşemsettin. El edificio ha sid…
$1,61M
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Villa en Fatih, Turquía
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Fatih, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Celinen Villas
$338,275
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 480 m²
Florent Garden
$1,88M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Área 455 m²
Hillcrest Villas
$3,50M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Bosphorus Deluxe
$310,085
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Summit Estates
$1,66M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 532 m²
Valley Vista Villa
$2,68M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 516 m²
Luxury Blue Estambul
$795,000
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Casa 8 habitaciones en Plaza Sultán Ahmet, Turquía
Casa 8 habitaciones
Plaza Sultán Ahmet, Turquía
Dormitorios 8
Área 634 m²
Ciudadanía turca (segundo pasaporte)✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad, …
$3,27M
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Beachside Resort
$503,491
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 506 m²
Paraíso en la Tierra
$595,364
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 3
Área 845 m²
Diamante de Silivri
$1,07M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 406 m²
Valley Vista Villa
$2,00M
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Villa en Fatih, Turquía
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Fatih, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Black Amber
$1,04M
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Casa 6 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa 6 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 185 m²
Número de plantas 6
Edificio totalmente amueblado y reformado con ascensor y 6 estudios en Fatih Iskenderpasa El…
$742,221
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 800 m²
Evergreen Village
$2,50M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 538 m²
Prestij Garden
$1,66M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Black Amber
$2,80M
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