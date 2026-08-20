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Casas en Venta en Basaksehir, Turquía

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32 propiedades total found
Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 635 m²
Espectrum Villas
$675 844
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Dúplex 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Amplias propiedades con balcones en un complejo integral en Başakşehir Başakşehir alberga mu…
$651 421
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
Temporada de oro
$645 000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 6 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Villa 6 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villas en Venta en Başakşehir, Estambul con Alta Rentabilidad de Inversión Dentro de un Proy…
$1,16M
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Casa 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 3
Villas con Jardín y Balcón en un Complejo en Başakşehir, Estambul El proyecto está ubicado e…
$357 231
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Casa 3 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 3 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 3
Villas con Jardín y Balcón en un Complejo en Başakşehir, Estambul El proyecto está ubicado e…
$283 683
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LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Villas con amplios interiores y balcones en Basaksehir Estambul El distrito Başakşehir de Es…
$798 516
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Casa 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 179 m²
Basaksehir se está convirtiendo rápidamente en uno de los lugares más buscados de Estambul, …
$512 525
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Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Número de plantas 3
Villas con Jardín y Balcón en un Complejo en Başakşehir, Estambul El proyecto está ubicado e…
$420 272
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Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Basaksehir, uno de los principales distritos de inversión de istanbul, es conocido por su am…
$834 751
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Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 326 m²
Número de plantas 3
Amplias Villas Adosadas Independientes con Jardines Privados en Venta en Başakşehir Bahçeşeh…
$944 444
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 461 m²
Temporada de oro
$1,60M
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Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 635 m²
Basaksehir es uno de los distritos de desarrollo rápido de istanbul, ofreciendo tranquilidad…
$1,44M
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Loire Mansion
$658 000
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Majestic Crest Villas
$649 959
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Casa 6 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 6 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
Villas con amplios interiores y balcones en Basaksehir Estambul El distrito Başakşehir de Es…
$819 530
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Vanesa BecaKhior
$663 057
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 233 m²
Loire Mansion
$748 000
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Villa 7 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Villa 7 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 635 m²
Villas Independientes Llave en Mano de 5 Dormitorios en Başakşehir İstanbul. Başakşehir es e…
$1,46M
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 294 m²
Loire Mansion
$902 000
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Temporada de oro
$500 000
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Loire Mansion
$935 000
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Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 179 m²
Número de plantas 3
Villas triplex con jardín a 1,5 km de la autopista TEM en Estambul Başakşehir Başakşehir se …
$667 765
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Villa 5 habitaciones en , Turquía
Villa 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 57 000 m²
Número de plantas 2
¿Por qué elegir este proyecto?Para inversores:* Lujo de alto valor en el creciente mercado d…
$820 000
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Villa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Villa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 179 m²
El proyecto se encuentra en la zona de Basaksehir, en una superficie de 48.000 m2, es un com…
$496 000
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Villa en Basaksehir, Turquía
Villa
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 179 m²
Número de plantas 3
$542 000
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Villa 9 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Villa 9 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 436 m²
Número de plantas 4
El complejo consta de 7 villas independientes. Villa de cuatro pisos con ocho habitacione…
$1,40M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
$576 000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Piso 3/6
Proyecto de casa adosada de 3+1 pisos en Başakşehir Inversión y ciudadanía: Apto para obt…
$950 000
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Casa 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
Basaksehir es un distrito bien planificado en istanbul, conocido por su infraestructura mode…
$1,33M
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