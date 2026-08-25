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Casas en Venta en Bursa, Turquía

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Nilufer
13
Mudanya
10
Osmangazi
6
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34 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en , Turquía
Villa 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 295 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 4 dormitorios en venta en Hamidiye, İnegöl, Bursa İnegöl, uno de los …
$499 656
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Villa 7 habitaciones en Gullu Sokak, Turquía
Villa 7 habitaciones
Gullu Sokak, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 465 m²
Piso 2/2
$97,43M
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Dúplex 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 219 m²
Piso 10/10
Apartamentos de 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Nilüfer Ataevler Ataevler es uno de…
$239 321
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DD CO DEDD CO DE
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Piso 1/1
Casas de Montaña en El Bosque en Bursa Osmangazi Las casas se encuentran cerca de la zona ho…
$633 630
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 344 m²
Piso 5/6
Apartamentos con Vista al Mar en Mudanya, Bursa, en un Complejo con Estacionamiento Los apar…
$457 837
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Casa 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Casa 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 278 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas de 5 Dormitorios en Venta en Bursa Mudanya El barrio de Bademli es una de l…
$1,04M
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Casa 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Casa 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 272 m²
Piso 1/3
Villa Inteligente con Jardín Independiente y Aparcamiento en Bursa Nilüfer La villa se encue…
$370 241
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Villa 3 habitaciones en 541 Nolu Sokak, Turquía
Villa 3 habitaciones
541 Nolu Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
$15,10M
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Villa 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 2
Elegantes villas dúplex en venta con piscina en Nilüfer, Bursa Estas villas están situadas e…
$1,04M
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Casa 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Casa 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
Villas Independientes con Jardín en Venta en Gökçeköy, Nilüfer, Bursa Las villas están ubica…
$270 842
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Dúplex 4 habitaciones en Gemlik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Gemlik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Piso 3/4
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina en Bursa Gemlik El proyecto está situado e…
$207 895
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Villa 7 habitaciones en , Turquía
Villa 7 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 4
$52,32M
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Dúplex 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 5/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$332 866
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Dúplex 3 habitaciones en , Turquía
Dúplex 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 10/11
$5,74M
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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Piso 9/10
Pisos Inteligentes Cerca de las Comodidades en Bursa Nilüfer Los pisos se encuentran en el b…
$332 866
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Dúplex 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Piso 6/7
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta y ubicación privilegiada en Bursa Osmangazi…
$187 955
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Piso 4/5
Apartamentos en un Complejo Prestigioso con Piscina en Bursa Mudanya Mudanya es el lugar más…
$354 058
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Dúplex 3 habitaciones en Ilvan Sokak, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Ilvan Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/4
$6,05M
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Piso 5/6
Apartamentos cerca del mar en un complejo con piscina cubierta y al aire libre en Bursa Los …
$457 837
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Piso 4/4
Apartamento Dúplex en un Complejo con Piscina en Bursa El apartamento está ubicado en Mudany…
$353 729
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Dúplex 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 7/8
Apartamentos en venta en Bursa Nilüfer Karaman con Vistas a la Ciudad y a Uludağ Los apartam…
$201 964
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Dúplex 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 5/5
Apartamento Dúplex con Vistas al Mar en Venta en Bursa Mudanya Este apartamento está situado…
$302 362
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Dúplex 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la ciudad en Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer es una zona resi…
$457 837
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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Piso 7/9
Apartamentos en Bursa Nilüfer en un prestigioso complejo residencial Odunluk Barrio en Nilüf…
$717 964
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 386 m²
Piso 1/3
Casas Espaciosas y de Diseño Moderno en Bursa Nilüfer Özlüce Özlüce es un distrito con plani…
$1,04M
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Villa en Yeniyol Caddesi, Turquía
Villa
Yeniyol Caddesi, Turquía
Área 112 m²
$51,83M
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Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Piso 1/2
Villas Duplex Independientes en Prestigioso Complejo de Villas en Mudanya, Bursa Situadas en…
$790 703
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Villa 6 habitaciones en Inegol, Turquía
Villa 6 habitaciones
Inegol, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 520 m²
Número de plantas 4
Villa Independiente de 5 Dormitorios en Venta con Piscina Cubierta y Ascensor en Bursa İnegö…
$1,35M
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 1/2
Villas dúplex independientes equipadas con sistema Smart Home en Nilüfer Demirci Las villas …
$499 656
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Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
Villa con Vistas al Mar y Piscina en Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, una zona exclusiva y de re…
$1,20M
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