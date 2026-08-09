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Casas en Venta en Nilufer, Turquía

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16 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en un Complejo en Gümüştepe, Nilüfer El barrio de Gümüştepe, ubicado e…
$758,172
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 386 m²
Piso 1/3
Casas Espaciosas y de Diseño Moderno en Bursa Nilüfer Özlüce Özlüce es un distrito con plani…
$1,04M
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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Piso 7/9
Apartamentos en Bursa Nilüfer en un prestigioso complejo residencial Odunluk Barrio en Nilüf…
$721,411
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TekceTekce
Dúplex 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 219 m²
Piso 10/10
Apartamentos de 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Nilüfer Ataevler Ataevler es uno de…
$241,616
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Villa 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 2
Elegantes villas dúplex en venta con piscina en Nilüfer, Bursa Estas villas están situadas e…
$1,05M
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Casa 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Casa 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
Villas Independientes con Jardín en Venta en Gökçeköy, Nilüfer, Bursa Las villas están ubica…
$273,913
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Casa 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Casa 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 272 m²
Piso 1/3
Villa Inteligente con Jardín Independiente y Aparcamiento en Bursa Nilüfer La villa se encue…
$375,735
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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Piso 9/10
Pisos Inteligentes Cerca de las Comodidades en Bursa Nilüfer Los pisos se encuentran en el b…
$337,583
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Dúplex 2 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 2/3
Apartamentos de 1, 2 y 3 Dormitorios en un Complejo en Bursa Nilüfer Los apartamentos están …
$101,128
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Dúplex 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la ciudad en Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer es una zona resi…
$463,456
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 1/2
Villas dúplex independientes equipadas con sistema Smart Home en Nilüfer Demirci Las villas …
$501,750
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Dúplex 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 7/8
Apartamentos en venta en Bursa Nilüfer Karaman con Vistas a la Ciudad y a Uludağ Los apartam…
$203,648
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Dúplex 3 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 2/3
Apartamentos de 1, 2 y 3 Dormitorios en un Complejo en Bursa Nilüfer Los apartamentos están …
$130,013
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Piso 1/3
Villa independiente con vistas a la naturaleza en Nilüfer Bursa Gümüştepe, donde se ubican l…
$579,031
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Villa 7 habitaciones en Gullu Sokak, Turquía
Villa 7 habitaciones
Gullu Sokak, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 465 m²
Piso 2/2
$97,43M
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Dúplex 4 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 2/3
Apartamentos de 1, 2 y 3 Dormitorios en un Complejo en Bursa Nilüfer Los apartamentos están …
$153,715
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