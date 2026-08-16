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Apartamentos en venta en Fuengirola, Španjolska

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áticos
60
1 habitación
27
2 habitaciones
193
3 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Torreblanca. 3 dormitorios · 2 baños · 85 m2 constr…
$576,765
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Apartamento 1 habitacion en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Apartamento de 1 dormitorio en venta en La Carihuela. 1 cama · 1 baño · 83 m2 construidos. P…
$340,614
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Los Boliches. 3 cama · 1 baño · 127 m2 construidos.…
$346,387
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Carvajal. 2 camas · 2 baños · 87 m2 construidos. Pr…
$497,012
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Los Boliches. 3 dormitorios · 2 baños · 106 m2 cons…
$403,518
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Apartamento 2 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Ático de 2 dormitorios en venta en Los Boliches. 2 cama · 1 baño · 60 m2 construidos. Presen…
$288,656
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Dúplex de 3 dormitorios en venta en Los Pacos. 3 dormitorios · 3 baños · 125 m2 construidos.…
$574,589
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 6/6
Fantástico ático con impresionantes vistas al mar, terraza privada y acceso a instalaciones …
$460,681
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Apartamento 2 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Higuerón Bay Residences by TM se encuentra en la privilegiada zona de El Higuerón, en Fuengi…
$655,870
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Elegantes Pisos de Diseño en Carvajal Fuengirola Situado en el enclave costero de Carvajal, …
$910,342
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 9
Viviendas funcionales a 150 m de la playa en el centro de Fuengirola Esta promoción se encue…
$603,823
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Apartamento 1 habitacion en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Los Pacos. 1 cama · 1 baño · 40 m2 construidos. Pres…
$267,348
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Propiedades a Estrenar con Vistas al Mar en El Higuerón Fuengirola Las propiedades están sit…
$955,262
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 2
Apartamento premium con terraza privada y piscina situado en un resort único con gimnasio y …
$1,09M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 7
Apartamentos modernos con excepcionales instalaciones de bienestar en Fuengirola Fuengirola …
$815,743
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Apartamentos con Hermosas Vistas al Mar en Fuengirola, Costa del Sol El complejo cuenta con …
$818,835
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Apartamento 2 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Área 95 m²
Situated in the charming town of Fuengirola, this residential complex offers a choice of 26 …
$482,169
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Apartamento 2 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Torreblanca. 2 camas · 2 baños · 89 m2 construidos.…
$381,454
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Apartamento 2 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Área 145 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this residential complex offers a variety of ho…
$982,904
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$1,14M
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 3
Impresionante apartamento en planta baja en una moderna comunidad residencial con un amplio …
$738,266
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos Mediterráneos Modernos en el Corazón de Fuengirola Los apartamentos en venta en…
$680,216
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 111 m²
Este nuevo complejo residencial exclusivo en Fuengirola, compuesto por 74 apartamentos y áti…
$553,208
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1/5
Apartamento excepcional con impresionantes vistas al mar, acceso a una piscina y gimnasio si…
$366,226
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Increíble apartamento en la planta baja con un exuberante jardín privado y piscina, ubicado …
$947,776
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Apartamentos Mediterráneos Modernos en el Corazón de Fuengirola Los apartamentos en venta en…
$1,30M
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Apartamento 2 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Área 226 m²
Complejo residencial de 3 bloques con casas de 2 y 3 dormitorios, con solárium privado, jard…
$926,175
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 140 m²
Descripción del objeto: Amplio apartamento en el exclusivo complejo Parque Doña Sofía justo …
$778,660
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Área 127 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this exclusive residential complex offers a cho…
$1,06M
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Apartamento 2 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Dúplex de 2 dormitorios en venta en Torreblanca. 2 cama · 1 baño · 110 m2 construidos. Prese…
$483,501
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