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Apartamentos en venta en Extremadura, Španjolska

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Badajoz
85
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85 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$250 550
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Apartamento 4 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Apartamento de cuatro dormitorios en primera Linea de Playa en pleno centro histórico de Est…
$581 426
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Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LOMAS DE CABO ROIGNew Build Luxury Residential complex loca…
$342 681
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Magnifico Atico en primera linea de playa de Estepona. Ubicacion inmejorable, rodeado de…
$341 696
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Ático Ático 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Área 70 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LOS ALTOSNew Build modern apartments and penthouses with an…
$303 904
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Apartamento 1 habitacion en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Bonito apartamento zona Norte Estepona. Moderno con estupenda calidades, ventanas de doble…
$137 763
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TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Ático en zona nueva de la playa de Los Lances. Se encuentra en urbanización con jardines y …
$412 205
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Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Área 94 m²
NEW BUILD SEAFRONT RESIDENTIAL COMPLEX IN VILLAYOJOSANew Build seafront private urbanization…
$708 019
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Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Área 93 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LOMAS DE CABO ROIGNew Build Luxury Residential complex loca…
$430 258
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Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Nº 28. 3º PLANTA ATICO. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciuda…
$758 215
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Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Área 180 m²
MODERN TOWNHOUSE WITH GARDEN AND SOLARIUM Private urbanization of townhouses, with an area …
$469 713
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Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Área 141 m²
NEW BUILD SEMI-DETACHED VILLAS IN LOS ALCAZARESModern New Build semi-detached villas with 3 …
$435 595
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Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Área 85 m²
2 BEDROOM BUNGALOWS IN EXCLUSIVE RESIDENTIAL IN GRAN ALACANT! Discover this exclusive resid…
$288 803
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Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Precioso piso en la mejor zona de la avenida españa por sus vistas y tranquilidad a pesar de…
$482 714
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Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Nº21.PLANTA 3º. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Est…
$550 473
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Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Precioso piso en el centro de Estepona en una urbanización con piscina y rodeado de cualquie…
$178 984
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Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Nº15.PLANTA 2º. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Est…
$260 722
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Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Área 71 m²
NEW BUILD BUNGALOWS IN SAN PEDRO DEL PINATARNew Build residential complex of bungalows in Sa…
$304 884
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Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Luminoso ático con impresionantes vistas panorámicas al mar y a la montaña, situado en el re…
$1,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Nº 12. 1º PLANTA.Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Es…
$288 392
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Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
NEW BUILD TOWNHOUSES IN SANTIAGO DE LA RIBERANew Build development of 11 townhouses in Santi…
$441 151
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Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Nº 3 PLANTA BAJA .Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de E…
$216 950
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Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Área 47 m²
Apartamento en pleno centro de Calpe y recién reformado muy cerca de la playa. Te presentamo…
$127 983
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Estudio en Helechosa de los Montes, Španjolska
Estudio
Helechosa de los Montes, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Estudio a 200 metros de la playa. Es una planta baja muy luminosa en urbanización con jardí…
$184 408
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Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Área 116 m²
NEW BUILD APARTMENTS IN CALPE Luxury New Build residential complex in Calpe. Complex build…
$615 749
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Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Se vende piso. Cocina y baño recien reformados. Muy buen estado en general. Se encuentra mu…
$157 289
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Apartamento 4 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nº18.PLANTA 2º. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Est…
$487 975
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269 513
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Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Estupendo apartamento situado en el puerto deportivo de Estepona, una zona en gran demanda p…
$258 062
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Ático Ático 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
Residencial cerrado con 40 viviendas cerca del campo de golf de Villamartín.Consta de 2 bloq…
$301 798
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Tipos de propiedades en Extremadura

áticos
apartamentos de varios niveles
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Extremadura, Španjolska

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