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Apartamentos en venta en Almeria, Španjolska

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Vera
68
El Ejido
13
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212 propiedades total found
Ático Ático 1 habitacion en Vera, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Vera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$242,739
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Apartamento 1 habitacion en Vera, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Vera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$196,493
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Apartamento 1 habitacion en Vera, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Vera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$196,503
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$323,652
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Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$323,636
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Ático Ático 1 habitacion en Vera, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Vera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Apartamentos turísticos de lujo y villas con playa privada en primera línea de Vera Playa-Al…
$242,727
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Apartamento 2 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Apartamentos y áticos de nueva construcción frente al mar en venta en Macenas, Almería &…
$427,816
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 183 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, este complejo residencial ofrece una selección de 3…
$472,117
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de nueva construcción en Vera Playa, Almería: viviendas modernas cerca del mar …
$314,606
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Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 84 m²
El Nuevo Complejo Residencial en la FeNuevo complejo de apartamentos en Vera está a sólo 400…
$280,664
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Ático Ático 3 habitaciones en Mojácar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mojácar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Apartamentos y áticos de nueva construcción frente al mar en venta en Macenas, Almería &…
$788,036
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Apartamento en Mojácar, Španjolska
Apartamento
Mojácar, Španjolska
Área 54 m²
Un Magnífico Residencial con Vistas al Mediterráneo Bienvenido a un espectacular complejo …
$411,109
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Ático Ático 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamentos de nueva construcción en Vera Playa, Almería: viviendas modernas cerca del mar …
$463,461
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 117 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, este complejo residencial ofrece una variedad de op…
$308,916
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Apartamento 4 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 1/3
Apartamento brillante en la planta media con una amplia terraza, piscina y aparcamiento priv…
$305,770
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 4 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en Vera Playa Estos apartamentos se encu…
$277,384
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Apartamento 2 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Apartamentos de golf con vistas increíbles en Mar de Pulpi Descubre una gama de apartamentos…
$189,620
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Apartamento 3 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Área 164 m²
Es un complejo residencial de 54 apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidos en 6 bl…
$326,402
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Apartamento 3 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 1
Encantador apartamento en la planta baja con piscina, jardín exuberante y acceso a una zona …
$402,268
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN VERA Residencial de apartamentos de nueva construcció…
$369,168
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Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamentos de nueva construcción cerca de la playa en Vera Playa, Costa de Almería …
$252,215
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Apartamento 3 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Área 110 m²
Es un complejo residencial de 54 apartamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidos en 6 bl…
$279,773
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 96 m²
Situado en el encantador pueblo de Vera, este complejo residencial ofrece una variedad de op…
$337,418
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Ático Ático 3 habitaciones en Cuevas del Almanzora, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Cuevas del Almanzora, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Piso 3/3
Atractivo apartamento nuevo con piscina comunitaria, terraza privada en la azotea y vistas a…
$226,712
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamento 4 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un moderno complejo en Almería España Elegantes apartam…
$300,203
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 104 m²
En el corazón de Vera Playa, en la prestigiosa urbanización de Pueblo Salinas, se ha creado …
$326,402
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Apartamento 1 habitacion en Pulpi, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 1
Área 73 m²
Situado entre el mar y las montañas, rodeado de una naturaleza de bienestar, este exclusivo …
$208,664
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Apartamento 2 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN VERA Residencial de apartamentos de nueva construcció…
$288,413
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Apartamento 3 habitaciones en Vera, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Vera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamentos de nueva construcción cerca de la playa en Vera Playa, Costa de Almería …
$279,982
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Apartamento 3 habitaciones en Almerimar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Almerimar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 105 m²
Nuevo complejo residencial en AlmerimarUn nuevo complejo de apartamentos exclusivos de 2 y 3…
$440,104
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Tipos de propiedades en Almeria

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Almeria, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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