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Apartamentos en venta en Madrid, Španjolska

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áticos
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1 habitación
9
2 habitaciones
77
3 habitaciones
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197 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 142 m²
Situado en la octava planta de un edificio representativo en el Paseo de la Castellana, este…
$1,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 76 m²
Esta casa en una de las zonas más prestigiosas de Madrid es la combinación perfecta de estil…
$972 924
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 44 m²
Apartamento en la segunda planta en un edificio construido en 1928 con ascensor y conserje.L…
$791 525
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 50 m²
Apartamento de 50 m2 en la zona de Casteljan, Madrid.Dos dormitorios y dos baños.El apartame…
$810 176
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 95 m²
Este apartamento, situado en Alcalde Sainz de Baranda en el distrito del Retiro de Ibiza, Ma…
$1,36M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 125 m²
Este ático orientado al sur cuenta con luz natural excepcional durante todo el día y vistas …
$1,06M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 96 m²
Este luminoso apartamento con ventanas orientadas al este se encuentra en la quinta planta d…
$1,28M
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Apartamento 4 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 4
Área 157 m²
Esta propiedad, la primera de nuestra colección exclusiva, encarna el carácter único, la luz…
$3,85M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 110 m²
Elegancia y luz en el corazón de MadridEn una de las zonas más privilegiadas del centro de M…
$1,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 99 m²
Este apartamento está situado en la calle Alcantara en la zona de Liszt de Madrid, en el bar…
$1,74M
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Apartamento 4 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 4
Área 379 m²
Alojamiento con reforma de capital en un edificio que solía ser un palacio situado en Serran…
$5,81M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 105 m²
Situado en Nunes de Balboa, 57, Recoletos – Salamanca, Madrid.La zona del apartamento es de …
$2,17M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 46 m²
Apartamento en la primera planta en la zona de Arapiles de Chambury, Madrid.Superficie de 60…
$639 981
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 285 m²
Esta excepcional residencia se encuentra en una de las zonas residenciales más prestigiosas …
$1,97M
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 86 m²
Apartamento de 142 metros cuadrados, situado en la zona de Liszt en el barrio de Madrid de S…
$2,07M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 118 m²
Este ático con una superficie de unos 118 m2 está completamente reformado y amueblado con mu…
$1,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 65 m²
Apartamento de un dormitorio con un baño se encuentra en la primera planta de un edificio co…
$686 610
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 66 m²
Este apartamento con acabado exterior se encuentra en el corazón de Prosperidad y ofrece la …
$645 486
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 128 m²
Este apartamento catastral de 161 m2 se encuentra en la segunda planta de un edificio constr…
$2,39M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 45 m²
Apartamento en la 4a planta en un edificio construido en 1928 con ascensor y conserje, situa…
$756 553
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 84 m²
Esta propiedad de 84 m2 (según el catastro) se encuentra en un edificio clásico en una de la…
$1,07M
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 124 m²
Este apartamento amueblado se encuentra en la segunda planta de un edificio clásico construi…
$1,49M
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 110 m²
Este apartamento interior de 134 m2 se encuentra en la cuarta planta de un edificio construi…
$1,85M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
Situado en el corazón de Chambury, uno de los barrios más característicos y tradicionales de…
$1,00M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 50 m²
Apartamento renovado de 50 m2 en la zona de List en Madrid.Primera planta, un edificio const…
$734 404
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 98 m²
Este apartamento recientemente renovado se encuentra en la prestigiosa zona de Lista, en la …
$1,42M
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Apartamento 5 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 5
Área 235 m²
Esta residencia se encuentra en la segunda planta de un edificio de 1957 construido en el di…
$3,97M
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Apartamento 2 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Situado en la planta baja de una casa bien mantenida de 1983 con ascensor y servicio de cons…
$1,41M
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 105 m²
Maravilloso apartamento en la exclusiva zona de Salamanca (Madrid). Situado en la quinta pla…
$929 529
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Apartamento 3 habitaciones en Madrid, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Madrid, Španjolska
Dormitorios 3
Área 173 m²
Apartamento totalmente reformado y amueblado con una superficie de unos 173 m2, dividido en …
$1,63M
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Parámetros de las propiedades en Madrid, Španjolska

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