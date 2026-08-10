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Apartamentos en venta en Los Alcazares, Španjolska

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áticos
90
1 habitación
7
2 habitaciones
261
3 habitaciones
270
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540 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Descubra un nuevo proyecto de propiedad residencial creado para aquellos que buscan calidad,…
$381,428
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Apartamento 1 habitacion en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Apartamentos turísticos de nueva construcción a solo 250 metros de la playa en Los Alcázares…
$129,444
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Ático Ático 1 habitación en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Los Alcazares, a solo 200 metros del Mar…
$165,285
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Apartamento 1 habitacion en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Ubicado en el encantador municipio de Los Alcázares, este conjunto residencial ofrece una op…
$129,151
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Ático Ático 1 habitacion en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Apartamentos turísticos de nueva construcción a solo 250 metros de la playa en Los Alcázares…
$165,272
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Apartamentos turísticos de nueva construcción a solo 250 metros de la playa en Los Alcázares…
$188,387
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Apartamentos turísticos de nueva construcción a solo 250 metros de la playa en Los Alcázares…
$188,387
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Cada apartamento refleja la esencia de la exclusividad: calidad, diseño moderno y atención a…
$341,551
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Ático Ático 1 habitacion en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Apartamentos turísticos de nueva construcción a solo 250 metros de la playa en Los Alcázares…
$165,272
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Ático Ático 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Cada apartamento refleja la esencia de la exclusividad: calidad, diseño moderno y atención a…
$482,449
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Los Alcazares, a solo 200 metros del Mar…
$188,402
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Ático Ático 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Cada apartamento refleja la esencia de la exclusividad: calidad, diseño moderno y atención a…
$462,221
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Ubicado en el encantador municipio de Los Alcázares, este conjunto residencial ofrece una op…
$187,961
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Apartamento 1 habitacion en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Apartamentos turísticos de nueva construcción a solo 250 metros de la playa en Los Alcázares…
$129,444
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Apartamento 1 habitación en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Los Alcazares, a solo 200 metros del Mar…
$129,454
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Cada hogar refleja la esencia de la exclusividad: calidad, diseño moderno y atención al deta…
$482,449
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Cada hogar refleja la esencia de la exclusividad: calidad, diseño moderno y atención al deta…
$389,981
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos de nueva construcción en La Serena Golf-Los Alcázares, cerca de la playa Vida …
$429,008
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Complejo residencial exclusivo en la primera línea del campo de golf La Serena en Los Alcaza…
$345,597
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Descubra un nuevo complejo residencial creado para aquellos que buscan calidad, comodidad y …
$317,857
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Un exclusivo complejo residencial de nuevos edificios para aquellos que aprecian la calidad,…
$300,519
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 85 m²
Situado en la encantadora ciudad de Los Alcazares, este complejo residencial ofrece una sele…
$457,081
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Cada apartamento transmite la esencia de la exclusividad: alta calidad, diseño moderno y ate…
$335,079
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Los Alcázares, este exclusivo conjunto residencial of…
$366,697
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Apartamento 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 2/2
Apartamento de estilo contemporáneo en un complejo cerrado del desarrollador en La Serena Go…
$404,545
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 351 m²
Estas exclusivas villas de lujo de nueva construcción ofrecen un estilo de vida privilegiado…
$1,62M
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Descubre un nuevo complejo residencial exclusivo en una ubicación privilegiada: junto a un c…
$346,637
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Apartamentos y villas de nueva construcción frente al campo de golf La Serena Golf en Los Al…
$470,975
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Apartamento 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Descubra nuevos desarrollos exclusivos en la zona privilegiada de Los Alcazares en la Costa …
$392,871
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Apartamento 2 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Cada apartamento refleja la esencia de la exclusividad: calidad, diseño moderno y atención a…
$392,871
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